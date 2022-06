Los conjuntos dos piezas para cuando no sabes que ponerte

Una idea fantástica para cuando no sabes que ponerte en verano son los looks combinados, una tendencia que lleva ya unos cuantos años entre nosotros y que nos salva en infinitud de ocasiones de la terrible pregunta frente al armario cada mañana, ¿y que me pongo?

El primer conjunto es un dos piezas de Scalpers es ideal para ir a la oficina, la camisa con jacquard esta confeccionada en tejido fluido, con corte Regular Fit, cuello clásico, cierre con botones, manga corta y detalle de frunce delantero. Su precio es 69.90 euros. La otra parte del conjunto es una falda midi, confeccionada en tejido fluido con jacquard, con un corte Regular Fit, cierre con cremallera, bajo con abertura frontal y un detalle de frunce delantero. Tiene un precio de 79 euros, este conjunto es ideal para ir al trabajo con unas sandalias negras de tacón.

Un conjunto mucho más playero es este de Pull and Bear, esta opción esta compuesta por un top cropped con diseño estampado y detalle cut out en el pecho, tirantes finos, silueta ajustada y en tejido 100% algodón. Con un precio de 17.99 euros. Y una falda midi estampada y estilo pareo con detalle de falso nudo en la cintura, abertura lateral y también confeccionada en 100% algodón, su precio es de 22,99 euros. Este conjunto solo esta disponible en la pagina web de Pull and Bear y no lo encontrarás en tienda.

Otro conjunto que es perfecto para ir a la oficina, al chiringuito o para una cena es está opción de Massimo Dutti todo dependerá de los accesorios con los que lo combines. La camisa tiene un corte holgado, con cuello pico. Este conjunto pertenece a la colección CARE FOR FIBER en la que al menos esta fabricadas las prendas con un 50% algodón orgánico. Un algodón cultivado utilizando fertilizantes y pesticidas naturales. Además, en su cultivo no se utilizan semillas modificadas genéticamente, lo que ayuda a conservar la biodiversidad de las semillas y la fertilidad del suelo. El precio de la camisa es de 59.95 euros el mismo precio que tiene la falda. Que también esta confeccionada en algodón, con cintura elástica y forro interior.

Estos conjuntos son ideales para cuando no sabes que ponerte.