Consejos para elegir el mejor par de vaqueros según tu tipo de cuerpo

Hay ciertas prendas básicas que no solo no pasan de moda, sino que además no pueden faltar en cualquier fondo de armario. Suelen ser sencillas de combinar y llegan a convertirse en elementos indispensables dentro de nuestra colección. Un buen ejemplo de ello son los pantalones vaqueros, ese tipo de jeans más tradicionales que suelen ser la prenda estrella de nuestros looks de diario.

Sin embargo, como es habitual, una prenda tan demandada cuenta con opciones de lo más variadas y diferentes, tanto en color como en diseño, materiales o precio, y no siempre es sencillo encontrar la que mejor se adapte a nuestro cuerpo y a nuestras necesidades. Es por ello que vamos a explicarte qué es lo que debes tener en cuenta a la hora de elegir unos vaqueros para sacar un mayor partido a tu figura.

¿Qué debes tener en cuenta a la hora de encontrar los mejores vaqueros para tu tipo de cuerpo?

Para empezar, es importante tener en cuenta nuestro tipo de cuerpo y su morfología, siempre desde una perspectiva positiva y sin buscar defectos. Cada cuerpo es válido y nuestro objetivo es acentuar las partes más bonitas para generar una correcta armonía, todo ello teniendo siempre en cuenta las prendas que pueden sernos más favorecedoras.

Es importante saber adaptar la ropa que llevas a tu tipo de cuerpo. Foto: GettyImages

Debes tener en cuenta que para saber si un vaquero te queda bien sin necesidad de probártelo, basta con rodearse el cuello de la cintura del pantalón abrochada. Si ambos extremos se tocan, eso indicará que es tu talla. Sin embargo, si llegan a tocarse te quedará pequeño, y si se pasa de medida, te quedará grande. Este truco puede servirte a la hora de ver si un vaquero podría sentarte bien sin necesidad de tener que pasar por el probador.

Los vaqueros de pitillo son una buena opción si lo que quieres es resaltar tus curvas, al ser más ajustados crearás un efecto más estilizante y es una buena estrategia para alargar tus piernas. Sin embargo, si lo que buscas es dar volumen a tus glúteos y disimular el volumen de tu abdomen, los vaqueros de tiro alto pueden convertirse en tu gran aliado.

Aunque estos son los tipos de vaqueros más comunes, también podemos apostar por otros diferentes y con más personalidad. Por ejemplo, los vaqueros de campana son una buena forma de estrechar tus caderas y muslos; mientas que los vaqueros estilo balloon son ideales para chicas delgadas que quieren generar un efecto de cadera más ancha, al igual que los vaqueros slouchy, ideales para figuras más rectas que quieres acentuar sus curvas con un efecto ‘reloj de arena’.

No solo es importante conocer tu cuerpo, sino también aprender a amarlo y aceptarlo. Elegir la ropa adecuada te ayudará a destacar tus mayores virtudes o aquellos rasgos que deseas marcar. Sin embargo, cualquier cuerpo es válido y siempre debes velar por tus gustos y comodidad, y estos son algunos de los consejos a tener en cuenta para conseguir esta meta.