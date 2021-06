Cuenta atrás en Primark para lanzar este bañador que ya triunfa entre las celebrities de España

Primark ya le ha echado el ojo a la que podría ser la prenda de moda este verano. Con la llegada del verano, las altas temperaturas, largas horas de sol, vacaciones y piscinas y playas abarrotas, ya imagináis que prenda puede ser.

Eso es, un bañador. Pero no uno cualquiera. Se trata del traje de baño que ha llevado Lucía Bárcena.

El pasado fin de semana Lucía estuvo rodeada de sus mejores amigas para celebrar que deja de ser una mujer soltera. Se trasladaron hasta Gran Canaria. Y eligió para pasear por la playa y la piscina del resort un bonito y elegante bañador blanco. El color ideal que nunca pasa de moda.

El bañador tendencia de la temporada

Ahora la única prenda que nos importa y debe estar sí o sí estas vacaciones en nuestra maleta es el bañador. No se os olvide. Primark lo sabe y ya prepara una importante colección.

Todas las influencers están dando ideas a través de sus redes sociales con sus envidiables posados. Por ejemplo, Lucía Bárcena lleva ya varias semanas en verano, no hay más que echar un ojo a sus redes sociales.

La joven también ha posado en sus redes sociales con un elegante y sofisticado negro. Este color es una buena idea para todo. parfois ya tiene un modelo similar muy económico.

En referencia la blanco que veis en la fotografía, hemos descubierto que está en Primark, pero no por la web. Tenéis que ir a la tienda física. No sabemos su precio exacto, pero viendo el rango de precios no supera los 15 euros.