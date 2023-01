Todo al cuero (y al negro): Isabel Díaz Ayuso apuesta por esta falda midi de Mango

Hace unos días hablábamos del look de la reina Letizia en FITUR, al que le ha salido un duro competidor. La visita de los reyes españoles a la feria turística estuvo acompañada de la presencia de Isabel Díaz Ayuso. Incluso la Presidenta de la Comunidad de Madrid no faltó a este encuentro y lo hizo con un look muy interesante.

La firma catalana se encuentra en plena temporada de rebajas, pero sigue añadiendo novedades a sus tiendas. Es el caso de esta falda efecto cuero que nos encanta. Una falda muy estilosa que recuerda a aquella con la que -recientemente- la reina Letizia ha presidido por quinta vez el Pleno en la Real Academia Española de Madrid, sí, la de cuero y de Hugo Boss.

Ayuso es una de las mujeres referentes en estilo, acaparando lo máximo a precios económicos. Lleva Zara o Mango a casi todas las reuniones y demuestra una y otra vez que menos es más y que en la enorme tienda de Inditex puedes encontrar piezas muy cómodas que merecen la pena.

Isabel Díaz Ayuso tiene un estilo clásico que suele basarse en trajes, vestidos midi y muchas americanas. Aunque a veces se inventa estilismos especiales y hasta atrevidos, como este de FITUR con una falda de cuero de Mango.

MADRID, 18/01/2023.- Los reyes, Felipe y Letizia, en su llegada a la inauguración de Fitur. Junto a ellos, entre otros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2d). EFE/ Mariscal

Falda efecto piel Mango

Una falda que se puede llevar de mil maneras, con un diseño de talle alto y corte evasé, costuras decorativas y cremallera en la espalda, Isabel Díaz Ayuso ha creado una versión elegante y cálida de la misma, convirtiéndola en el look perfecto para el invierno.

Ayuso lo complementó con un jersey slim fit de manga larga de color verde oliva, que metió dentro de su falda, y completó el look con un cinturón fino con hebilla metálica y tachuelas, combinado con unos clásicos pumps negros.

Cuesta 49,99 euros y está disponible en la web de la firma en las tallas XXS a XXL. Y sin duda, esta ya es una de las principales cosas que hemos añadido a nuestra lista de deseos por todo lo bueno que puede aportar a nuestro armario.