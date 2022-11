El cuerpo con flecos de Sfera será tu aliado perfecto para tus próximos eventos de noche

Con la llegada de la Navidad, las colecciones de moda, el street style y las redes sociales se llenan de lentejuelas, terciopelo y flecos. Y no nos sorprende porque si bien cada vez hay más formas de llevarlos, estos tejidos son sinónimo de diversión y pueden ahorrarnos cualquier compromiso en esta época del año.

Vestidos, faldas, tops, pantalones… no hay nada que no sucumba al encanto de estos tejidos, y ya sea un total look o uno propio, este tipo de prendas tienen la personalidad suficiente para complementar cualquier outfit mejora. Como es el caso de este cuerpo con flecos que hemos encontrado en Sfera.

¿Lo mejor? Que esta prenda de flecos también te ofrecerá muchas posibilidades estilísticas más allá de estas fiestas, tanto en el ámbito de invitada como en el ámbito más casual. La clave para rebajar su carga festiva es combinarlo con atuendos y accesorios más informales (vaqueros, botas cowboy…).

Cuerpo flecos Sfera

Se trata de una prenda con un diseño moderno y elegante en color negro, tiene un diseño semitransparente estilo blusa. Presenta un patrón en zigzag que recorre toda la parte exterior de la prenda a través de rayas negras, dándole un aspecto sublime y atemporal.

Posee un corte recto que se ciñe a tu figura, pero sin llegar a ser demasiado apretado. Cuenta con un cuello redondo y un par de mangas cortas, con una longitud que se extiende desde los hombros hasta un poco más arriba de los codos.

Los flecos le confieren una textura única y muy suave al tacto resultando en una pieza con un aspecto bastante distinguido. Estas prendas fabricadas con materiales de alta calidad como el poliéster, nos garantizan la máxima durabilidad y calidad.

Actualmente, puedes adquirirla a través de la tienda en línea de Sfera en tallas que van desde la S a la XL por solo 24 euros.