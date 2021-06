Decathlon coloca en el ‘top ventas’ esta novedad para multiplicar tus abdominales

Durante el confinamiento aumentaron las ventas en máquinas de ejercicio. La mayoría de hogares españoles se han convertido en verdaderos gimnasios. Al estar encerrados 24 horas al día, buscarán fórmulas para mover el cuerpo. Lo bueno de todo esto es que la vida saludable se ha instalado para quedarse. Se ha visto la importancia de practicar ejercicio físico de forma habitual.

Uno de los artículos más vendidos del 2020, que aún continúa encabezando la lista de éxitos este 2021, es la tabla de abdominales de Decathlon. La compañía francesa muestra su banco de musculación plegable con asiento inclinable de la firma Domyos. “Este banco 500 ha sido desarrollado por nuestros entrenadores y nuestro equipo de diseño. ¿Quieres trabajar los pectorales, los hombros y los abdominales? Varía tus entrenamientos con el banco 500 gracias a sus posiciones horizontales, inclinadas, sentado y reclinado”, informan desde Decathlon.

Características y opiniones de los usuarios

Carga máxima 220 kg (peso usuario + cargas). Posición abdo, 4 inclinaciones respaldo 0, 30, 45,80° y 2 inclinaciones asiento. 20 cm de altura una vez plegado (se pliega en menos de 30 segundos). Respaldo rígido y espuma cómoda. Se monta en menos de 30 minutos y se puede guardar en cualquier superficie, ya sea en un armario o debajo de una mesa o cama. Pata con tope de caucho para compensar las irregularidades del suelo.

La mayoría de usuarios que lo han probado han dejado su reseña y destacan su facilidad de montaje y los buenos resultados que se obtienen. Además, aseguran que no molesta en casa. “Está muy bien el video explicativo para montar el banco, facilita mucho el tema, el banco no es tan firme, por poner una pega se podría haber incluido mas “agujeros” para ajustar el respaldo en diferentes ángulos, realmente no entiendo quién ha diseñado esto, podría dar mucho más juego”, explica un usuario. “El producto tiene un perfecto equilibrio entre los dos rangos de calidad y precio, además de una solidez de diseño que permite un uso diario a un alto nivel de exigencia durante los periodos de entrenamiento”, dice otro cliente.

Esta tabla de abdominales ya puede ser tuya por solo 69,99 euros. Hacer ejercicio ya no es una excusa.