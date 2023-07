Decathlon arrasa con el complemento para dos que te protege del sol y de la arena en la playa

De entre todos los destinos que puede elegir una persona a la hora de disfrutar de sus vacaciones de verano, existe uno que triunfa por encima de todos los demás de manera aplastante en nuestro país: la playa y todas las zonas de costa, que son un imán de turistas que van ahí en busca de disfrutar del buen tiempo.

Algo que, por otro lado, es completamente comprensible, pues existen pocos planes más apetecibles a simple vista que disfrutar de un día veraniego de playa, a los pies de la orilla del mar, y sin preocuparnos por nada más. Sin embargo, y como ya hemos visto previamente de la mano del catálogo de Decathlon, existen algunos imprescindibles para visitar la playa.

Leer más: Aldi acaba con los problemas de espacio en tu salón sin ocupar nada de espacio

Decathlon se corona con el complemento indispensable en la playa

Son muchos los elementos que debemos llevar para pasar un día agradable en la playa: la crema solar, una nevera portátil, una toalla con la que secarnos al salir del agua… Sin embargo, para protegernos de los rayos UV que atacan fuerte en los lugares de costa, existe un imprescindible por encima del resto. Y en Decathlon lo tienen claro: la sombrilla de playa con paraviento de dos plazas.

La sombrilla de playa con paraviento de dos plazas. Foto: Decathlon.

Una sombrilla que se ha colado a lo largo de las últimas semanas entre los más vendidos de la cadena francesa, por motivos obvios. Y es que esta sombrilla, de la mano de sus ocho varillas y de su cobertura de una superficie de 2 m², es una opción ideal para ir a la playa a disfrutar de un apacible día en pareja.

No obstante, esta no es la única ventaja con la que cuenta esta sombrilla. Y es que no solo nos protege del sol en los días soleados, sino que también nos cubre del vientoen los días en los que el sol se esconde, gracias a sus protecciones laterales que cumplen una función de cortaviento gracias a la cual esta sombrilla puede detener rachas de hasta 20 km/h.

Un producto que se ha colado entre los más vendidos de la cadena francesa por motivos más que evidentes, y es que resulta una opción ideal para realizar una visita a la playa en pareja sin tener que preocuparnos por las condiciones climatológicas, independientemente de si hablamos de un sol abrasador o un viento que levante la arena. Una solución que podréis encontrar en la propia página web de Decathlon por un llamativo precio de tan solo 29,99 euros.