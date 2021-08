Decathlon finiquita el peor problema de la visita inesperada en casa: solución en el ‘top ventas’ por 19,99 euros

En verano nos apetece más reunirnos con nuestros familiares y amigos. A veces podemos pasarnos horas con ellos y no percatarnos del paso del tiempo. Seguro que se han tenido que quedar en casa porque era muy tarde y ya no funcionaba el transporte público. O a veces habéis alquilado un apartamento en vacaciones y no había espacio para todos. Decathlon pone una solución para esos pequeños problemas que tanto nos encantan.

Seguro que alguna vez has visto o has oído hablar de la colchoneta hinchable que se transforma en cama. Decathlon la tiene a 19’99 euros. Ya estás salvado de esas visitas inesperadas.

Tus amigos o familiares dormirán como en casa

“Nuestro equipo de practicantes ha desarrollado el colchón Air Basic para dos campistas que buscan el confort de un colchón hinchable al mejor precio. Nuestro objetivo: Proponerte un colchón cómodo de camping, de 140 cm para 2 personas, al precio más asequible posible”, informan del producto en la página de Decathlon donde te puedes hacer con ella.

Tus invitados pasarán una noche muy agradable. Es una cama de 140cm, así que viene muy bien para dos personas, una pareja. El tacto es de terciopelo. Es perfecto para un total de 60 inflados. Te resistirá sin ningún problema. Se infla en tan solo un minuto y 40 segundos gracias a una bomba de aire, aunque ésta se vende por separado.

“Por tu comodidad y para preservar la vida útil del colchón, es importante inflarlo con moderación. Cuando estás sentado(a) sobre el colchón inflado, debes sentir el suelo cerca de las nalgas. Una vez acostado(a), la presión del aire se repartirá bajo todo el cuerpo y te proporcionará una comodidad óptima”, recomienda Decathlon.