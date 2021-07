En Decathlon han pensado en combatir la incomodidad de tener que cargar en el coche la típica luz de camping con todo el espacio que ella ocupa en el maletero. Y no solo eso. También el problema de guardarla cuando no la usas. Y es que habitualmente se acaba quedando por ahí en medio.

Y para acabar con ambos inconvenientes, la multinacional lanza a la venta esa lámpara que no puede faltar en tu equipaje cuando te marchas de vacaciones o de fin de semana, pero en una versión hinchable que te permitirá olvidarte del espacio que ocupe o de donde almacenarla. Y atención: funciona con energía solar. Vamos, que no solo no gastarás electricidad, sino que velarás por el medioambiente.

La lámpara hinchable para camping de Decathlon solo cuesta 24,99 euros

La multinacional tiene a la venta una lámpara solar inflable elaborada por la marca Katadyn Luci Lux, que se convertirá en tu nueva aliada inseparable cuando vayas al camping o a ver el atardecer en la playa, entre otras ocasiones. Un artilugio que, además, tiene un precio irresistible. Solo te costará 24,99 euros.

Esta lámpara a la venta en Decathlon, tanto en la web como en las tiendas físicas, proporciona una luz sobria y relajante. Y cuenta con cuatro niveles de potencia: bajo, medio, fuerte, parpadeante.

Lámpara solar inflable a la venta en Decathlon

Funciona con energía solar

Mientras tanto, funciona con una batería de polímero de iones de litio de 1000 mAh de capacidad que le proporciona hasta 24 horas de autonomía. Esta se carga mediante luz solar. Y necesita 7 horas de exposición al sol para cargarla al 100%. Sea cual sea la época del año, siempre que haga buen tiempo, tendrás tiempo suficiente durante el día.

Por último, esta lámpara a la venta en Decathlon mide 12,7 cm de diámetro y 10,2 cm inflada cuando está inflada, quedándose en 2,5 cm cuando la comprimimos y con un peso de solo 125 gramos. Más facilidades para su transporte y almacenaje son imposibles.