Decathlon trae a España los leggings con los que Jennifer López consigue un cuerpo diez a sus 50 años

Jennifer López es una de esas ‘celebrities’ a las que les encanta ir siempre luciendo un aspecto perfecto. La diva del Bronx cuida mucho sus modelitos y atuendos. Sabe que serán la comidilla de los medios de papel cuché y no deja nada al azar, echando mano a menudo de las piezas más exclusivas.

Pero a JLo también le gusta ir cómoda. Así se puede comprobar en su cuenta de Instagram. Allí la cantante suele aparecer con prendas más informales como los leggings. Jennifer es una amante de esta prenda.

A Jennifer López le encanta presumir de tipazo

Pero López no usa unos leggings cualquiera. Porque Jennifer dedica mucho tiempo a ponerse en forma en el gimnasio y no usa unos leggings con los que no haga alarde de su increíble figura. Nada más lejos dela realidad.

Los leggings de la celebrity suelen tener efecto push up. Una propiedad que encontrarás en los leggings que tiene a la venta Decathlon y de los que te hablamos a continuación.

Leggings push up de Domyos a la venta en Decathlon

En Decathlon encontrarás unos leggings con uno de los secretos de JLo

La cadena de tiendas de artículos deportivos aprecio ‘low cost’ cuenta en su catálogo con los leggings de mujer con push up con bolsillo por solo 19,99 euros.

Una prenda de la marca Domyos y que cuenta con una valoración de 4,5 sobre 5 en Decathlon, lo que deja claro que estamos ante uno de los productos mejor valorados dela multinacional.

Estos leggings, según anuncia la web de Decathlon, han sido diseñados sin costuras, lo que los convierte en el aliado perfecto paralas mujeres que trabajan la musculación de las extremidades inferiores.

Leggings push up de Domyos a la venta en Decathlon

Como decíamos, tienen efecto push up que ayuda a perfilar las nalgas, pero también con un efecto vientre plano gracias a su talle alto.

Y con todo se completa con un bolsillo extensible para guardar el smartphone o las llaves de la taquilla del gimnasio en la pierna derecha.