Decathlon pone a la venta una americana que está arrasando entre las más ‘pijas’ de España

No es que sea un secreto que Decathlon es una de las cadenas de ropa y complementos de deporte que más ha triunfando y triunfa en España. Una cadena que ha ido ampliando cada vez más su catálogo con productos en los que, como bien saben los que acuden siempre a sus tiendas, sus precios son su mejor arma.

Productos para todo tipo de deportes entre los cuales una americana en concreto está llamando la atención de las más ‘pijas’ en nuestro país. Un tipo de cliente que, desde luego, nadie en Decathlon tenía en mente tener en sus tiendas.

La americana de Decathlon que arrasa entre las más ‘pijas’

Lo curioso del caso es que es precisamente una americana que en Decathlon han diseñado para los amantes de la hípica, un deporte que precisamente no es que sea ‘low cost’, es la que arrasa entre las más ‘pijas’ en nuestro país.

Se trata de la Chaqueta concurso equitación fouganza COMP 100 mujer azul marino, una chaqueta diseñada para las amazonas pero que muchas utilizan cada vez más para su día a día gracias a su díselo clásico tan propio de algunas mujeres en nuestro país.

La Chaqueta concurso equitación fouganza COMP 100 mujer azul marino que arrasan en Decathlon

Seguro que muchas de ellas no se hubieran imaginado nunca tener que acudir a Decathlon para hacerse con una de las prendas del momento. Por suerte, pese a que este tipo de clientes no es que suela tener muy en cuenta si un producto es o no barato, los 39,99 euros que tiene como precio esta chaqueta hacen de ella un producto aún más a tener en cuenta.

Es muy probable que sean muchas las que, dado que esta chaqueta se puede combinar con todo tipo de prendas también con un corte clásico, acudan a las diferentes tiendas de Decathlon en busca de una de ellas.