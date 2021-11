Decathlon rebaja las mallas Adidas de mujer al 42% y anuncia que quedan las últimas unidades

Suma y sigue. Los descuentos no cesan en Decathlon, y cada semana sale en stock una prenda rebajada. Todavía no ha llegado el Black Friday, ni el Cyber Monday, ni ningún día especial. Pero la empresa con sede en Francia se ha adelantado al resto de tiendas, y ha comenzado a sacar unas ofertas que no se pueden dejar escapar. Botas, raquetas, zapatos, sudaderas, cortavientos, camisetas… y lo último en ponerse en oferta son unas mallas para mujer.

Decathlon es un muy buen destino para todas las mujeres, pues hay una gran variedad de artículos pensados para ellas. Y estas mallas, de marca Adidas, son un claro ejemplo, pues, pese a su diseño simple, con las tres rallas que caracterizan a la compañía alamana, son muy cotizadas.

De color negro, combinan con absolutamente todo, y están pensadas para hacer deporte con ellas puestas. Pero también se pueden utilizar para vestir y salir a la calle.

Mallas Adidas

Están pensadas para la práctica de pilates u otros ejercicios de gimnasio, pero su tejido de algodón, y su textura extra suave, provocan que sea muy agradable de vestir.

Además, es extensible, pues el corte que tiene asegura libertad de movimientos, y mucha comodidad. Su precio original es de 27,99 euros, pero gracias al descuento del 42% que le han aplicado, es decir, prácticamente la mitad, ahora se puede conseguir a cambio de apenas 15,99.

El 4’7 de valoración, sobre un total de 5, refleja la conformidad que deja en todos los clientes que compran estas mallas.

Así que más vale darse prisa, antes de que se acabe la oferta que tiene locas a todas las mujeres, y que solo se puede encontrar en Decathlon. Gangas como esta es imposible que se vuelvan a repetir en un futuro cercano.

Solo quedan unas pocas unidades

Eso si, ya hay muchas tallas que se encuentran temporalmente no disponibles. Porque la M, la L y la XL están agotadas, y solo se pueden comprar la XS y la S.

Así que, en caso de no estar la talla que una busca, habrá que confiar en que pronto vuelvan a sacar más a la venta.