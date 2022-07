La sombrilla es un elemento básico si pretendemos ir a la playa y no agobiarnos a las primeras de cambio o si no nos queremos pasar la jornada a la sombra en el chiringuito. Un plan que, sobre todo en un verano como este, en el que la ola de calor ha hecho acto de presencia, es más que apetecible. Y no negaremos que es difícil resistirse a ir a tomar algún refrigerio o alguna tapita. Pero ya que estamos, mejor disfrutar en la arena junto al mar. Algo de lo que en Decathlon son muy conscientes.

Pero claro, la sombrilla nos protege del sol, pero no del viento. Y coincidirás en que hay pocas cosas tan molestas como el estar tomando el sol relajadamente y que una ráfaga de aire te llene de arena. A ti, a tu ropa, a tus toallas, y a todos los aperitivos que puedas llevar contigo. No obstante, con la sombrilla de Decathlon, este problema se terminará para siempre.

La sombrilla paraviento disponible en Decathlon por 24,99 euros.

Decathlon lleva la sombrilla un paso más allá

La cadena de tiendas de artículos deportivos ha vuelto a pensar en los problemas que más denuncian los usuarios en la actualidad y tiene a la venta lo último en sombrillas. Se trata de un artilugio que mezcla las propiedades de una sombrilla y las de un paraviento en un solo producto, de forma que quedes protegido de ambos agentes cuando quieres relajarte en la playa, evitando por un lado que el abrasador sol te queme, y por otro que la arena se convierta en tu principal enemigo en esas tardes de playa.

Se trata de un parasol que se puede transformar en un refugio que te protege del sol y del viento. Este producto de Decathlon está elaborado con un componente llamado PROFILTER UPF 50 +. Este, según el fabricante, “bloquea como mínimo el 98% de los rayos UVB y el 95% de los rayos UVA”. Aunque la marca recomienda usar igualmente crema solar y prendas anti-UV, porque ante el sol, y sobre todo en un verano sin precedentes climatológicos, toda protección es poca.

Tu mejor aliado a un precio irrisorio

Para transformarse en parasol, esta sombrilla ala venta en Decathlon usa unas protecciones laterales Wind Stop que se ajustan con una tira autoadherente y son fácilmente desmontables. Además, cuenta con bolsillos de arena para lograr una fijación mejor al suelo. Todo viene incluido en la caja. Y en cuanto a sus dimensiones, estas son de 160 cm de diámetro.

Por último, debes saber que este parasol con paraviento a la venta en Decathlon lo fabrica Radbug, y que puedes comprarlo tanto a través de la web de la multinacional como en la página web de la cadena. Su precio, otro de los aspectos muy a tener en cuenta: 24,99 euros. Porque protegerte de dos de los principales inconvenientes de ir a la playa nunca había sido tan sencillo.