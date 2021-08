Decathlon tiene la gorra vintage que triunfa entre los VIP como Maluma: cuesta 23,99 euros

Aunque septiembre esté a la vuelta de la esquina, no quiere decir que tengas que despedirte de la piscina o de la playa. Además, sigue haciendo mucho calor, demasiado. Hay que protegernos bien cuando nos exponemos al sol, tanto con cremas solares como con gorra. Un indispensable en la época estival que sirve también para darle un toque top a nuestro estilo.

El complemento perfecto. Incluso a los más VIPS los vemos con sus gorras que triunfan entre sus seguidores. Eso es lo que hace Maluma, quién sea bien o mal populariza cualquier ‘look’.

A Maluma le encanta llevar gorras y gafas de sol para protegerse de las radiaciones. Es un sello de identidad del cantante. Su último gesto de estilo ha sido rescatar la clásica gorra de los New York Yankees.

Este complemento estuvo muy de moda en la década de los 90 entre los adolescentes de aquella época, se popularizó junto a las bombers. Una combinación ideal.

Si quieres revivir esta opción vintage ahora es el momento ya que vuelve a ser una tendencia. Sigue a la venta y está a un precio increíble.

Se empezaron a poner de moda gracias a series americanas. Las míticas sitcoms donde veíamos a los protagonistas con ellas. De todos los colores. Negro, gris, azul, rojo…

A Maluma le encantó el verde caqui, una tonalidad que da muchísimo juego y se combinar con muchos estilos.

Decathlon tiene la gorra más famosa de Maluma

Si todavía no la tienes o la perdiste, puedes hacerte con estas gorras tan famosas en Decathlon. New Era no ha dejado de comercializar con ellas hasta la fecha.

Puedes comprarlas en la cadena de deportes por tan solo 23,99 euros. Pensábamos que al llevarla puesto Maluma iba a ser algo muy caro, y más sabiendo que tiene avión privado y un reloj de la marca más exclusiva, pero no, está al alcance de todos los bolsillos.