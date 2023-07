Aporta a tu hogar un toque de distinción con la decoración al 50% de Maisons Du Monde

A veces terminamos una mudanza y con esfuerzo y dedicación también terminamos de amueblar la casa, pero no estamos totalmente conformes con el resultado, pues faltan piezas y detalles que den un toque único a tu hogar. Los pequeños objetos decorativos son los que hacen la diferencia en cualquier parte de una casa.

Hoy te hemos traído una lista de artículos de decoración ideales y muy originales de Maisons du Monde, que, además, están rebajados al 50%. Apenas gastando dinero podrás llenar tu casa de elementos que aporten valor y armonía a tus espacios. Te sentirás genial pasando tiempo en estancias llenas de vida y buenas energías. Así que no te pierdas los productos que te enseñamos a continuación.

Tótem abstracto de alambre naranja, verde, violeta y rojo

En primer lugar, queríamos mostrarte este tótem abstracto de alambre naranja, verde, violeta y rojo, que nos ha llamado mucho la atención. Sin duda, es una pieza muy especial con la que dar distinción y color a tu salón. Este jarrón tan diferente a lo que estamos acostumbrados tiene una rebaja del 50%, su precio es de 20,45 euros y su altura es de 40,3 cm.

Este jarrón abstracto de alambre está a mitad de precio en Maisons du Monde. Foto: Maisons du Monde

Figura de monos color topo y dorado

Esta figura de monos KERALA representan un elemento decorativo capaz de dar un toque especial a tu casa y a la vez tiene un significado simbólico muy importante que llenará de buenas energías tu hogar. Se trata de los monos de la sabiduría, cuyo significado es: «No ver el mal, no escuchar el mal y no decir el mal«. Constituirá el elemento zen que todo hogar necesita. Colócalo en una estantería como esta de Ikea y te encantará el resultado. Lo mejor de todo, es que esta bonita figura está a mitad de precio, de 99 euros, ha pasado a costar 49,95 euros. El material principal del que está compuesta es la resina y puedes encontrarla en tres tamaños diferentes.

Esta figura de monos al 50% de Maisons du Monde dará un toque único a tu hogar. Foto: Maisons du Monde

Jarrón de cristal violeta

Este jarrón de cristal violeta Río nos ha enamorado, su forma y su color supondrán una fuente de belleza en cualquier rincón donde sea colocado. Es ideal para situar en un recibidor, pero también puedes incluirlo en la decoración de tu salón. Su altura es de 17,5 cm, y, sin duda, contribuirá a convertir tus espacios en lugares con clase. También está al 50%, su precio es de 7,45 euros, ¡toda una ganga!

Este jarrón violeta de Maisons du Monde está al 50%. Foto: Maisons du Monde

Marco de metal dorado grabado

Si hay un elemento decorativo del que no puedes prescindir, es un marco de fotos. El dorado suele dar mucha elegancia y vida a cualquier salón, es por eso que hemos buscado uno bonito, de calidad y a buen precio. Se trata de un marco de metal dorado grabado con flores. Sus medidas son 20 x 25 cm y tras una rebaja del 50%, lo puedes adquirir por 8,45 euros.

Este marco de metal dorado está a mitad de precio en Maisons du Monde. Foto: Maisons du Monde

Esta decoración de gran impacto visual es capaz de llamar la atención de cualquiera y dar a tu casa un aspecto personal y cuidado. Si te han gustado estos artículos tanto como nosotros, solo tienes que visitar Maisons du Monde y aprovechar las rebajas del 50% en estos productos con un diseño único. ¡No pierdas la oportunidad de decorar tu casa al mejor precio!