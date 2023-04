El denim sigue siendo tendencia: el pantalón chino de Zara ideal para tus looks de diario

Durante las nuevas colecciones de la temporada primavera-verano, están surgiendo algunas claras tendencias en prendas y tejidos que no dejamos de ver en las diferentes cadenas de ropa convencionales. Algunas marcas como Zara han captado estas tendencias llevándolas a su terreno y está claro que el denim ha sido una de ellas.

Ya no solo hablamos de pantalones vaqueros, sino que hemos encontrado todo tipo de prendas y complementos confeccionados en este tipo de tejido. Es ideal para entretiempo y no deja de venderse, por lo que es el momento perfecto para rescatar todas las prendas denim de tu fondo de armario.

El pantalón chino con tejido denim que no deja de venderse en la nueva colección de Zara

Si hay algo que tenemos claro, es que esta primavera vuelven a llevarse los total look denim y no está de más añadir prendas y complementos de este estilo a nuestro fondo de armario, ¡e incluso calzado! Zara es una de las que ha decidido seguir con esta tendencia y ha lanzado unos pantalones que no han pasado desapercibidos.

Ya sea por cuestión de sencillez, de elegancia o porque sientan como un guante, estos pantalones estilo chinos en tejido denim son una de las promesas de Zara para la nueva temporada. No solo se llevan un montón, sino que además se adaptan perfectamente a todo tipo de cuerpos.

Se trata de un pantalón de tiro medio con trabillas en la zona de la cintura para poder añadirle un cinturón. Tiene bolsillos en la parte delantera de la prenda y también bolsillos de vivo en espalda. Son de pierna recta y cuentan con un cierre frontal con cremallera y botón.

Es la prenda ideal para completar tus looks de diario pero con un estilo diferente al de los vaqueros más tradicionales. Su corte al estilo de los míticos pantalones chinos le dan un toque elegante que nos encanta. Están disponibles en color azul claro y ya está comenzando a agotarse en algunas tallas. Podrás encontrarlos en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 35,95 euros.