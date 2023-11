¿Son reales los descuentos del Black Friday? La advertencia de la OCU

Millones de personas esperan alrededor de todo el mundo la llegada de la última semana de noviembre para aprovechar los descuentos que el Black Friday trae consigo. Y es que esta fecha es la ocasión ideal para esperar a una rebaja en el precio de aquel producto que lleva meses en la cesta de nuestra compra.

No obstante, si bien es cierto que se trata de una de las mejores épocas del año para hacerlo, no es oro todo lo que reluce. Así lo piensan en la Organización de Consumidores y Usuarios, donde han llevado a cabo un informe detallado en el que analizan las bajadas de precios durante este Black Friday en años anteriores, llegando a una conclusión que no alegrará a nadie.

La OCU analiza la veracidad de los descuentos durante el Black Friday

Un estudio en el que la OCU se ha basado en cifras tomadas desde el Black Friday del año 2015, analizando no solo la evolución de los propios precios, sino también de la cantidad de productos que son rebajados. Y los resultados del informe no pueden ser más reveladores: son muy pocos productos los que realmente bajan sus precios, y no solo eso, sino que muchas plataformas aprovechan para incrementar el de otros.

Durante épocas como las rebajas o el Black Friday las estafas se disparan. Foto: Freepik.

Concretamente, desde el pasado 2019, hay un comportamiento común durante esta fecha, que revela que hay más artículos que se encarecen que los que se abaratan. De hecho, en el pasado Black Friday de 2022, la OCU concluye que las cifras que realmente recibieron una rebaja real no superaba el 2%.

Del mismo modo, en el mismo 2022, un 34% de los productos analizados incrementó su precio a lo largo de las semanas previas del Black Friday, con el objetivo de que, al aplicar el descuento en la fecha concreta, pareciera que se ha aplicado un descuento, cuando realmente no es así.

Una práctica abusiva que se encuentra fuera del marco de lo legal, ya que, como recuerdan desde la propia OCU, la ley de regulación del comercio minorista indica que siempre que se oferten artículos rebajados de precio, es obligatorio que junto al precio actual figure el anterior, ofreciendo al consumidor las cifras reales que muestren la rebaja del producto en cuestión, entendiéndose por precio anterior todo aquel que hubiera sido aplicado en el mismo producto en los 30 días precedentes.

Por ello, y para evitar caer en engaños, la OCU recomienda comprobar que el precio original o el porcentaje de rebaja aparecen junto al precio ya rebajado, evitando caer en este común engaño, para, de este modo, hacernos únicamente con aquellos productos que sí hayan recibido un descuento real respecto a su precio original.