OCU revela la verdad tras el Black Friday: esto es lo que ocurre con los precios de las «gangas»

Año tras año, millones de personas alrededor de todo el mundo marcan en rojo en su calendario el último viernes del mes de noviembre. Como todo el mundo sabe, esta fecha corresponde a la celebración del Black Friday, el momento del año en el que todo el mundo aprovecha para comprar con grandes descuentos aquellos productos de su lista de deseos.

Una fecha especial a la que, como hemos visto recientemente, muy pocos consumidores se resisten, con un 92% de consumidores que afirman su participación en esta ocasión según una encuesta llevada a cabo por Idealo. Cada vez son más los que se dejan llevar por la fiebre de los descuentos y dejan atrás el escepticismo. Pero, a la hora de la verdad, ¿es oro todo lo que reluce?

Las advertencias de la OCU sobre los descuentos inigualables del Black Friday

No cabe duda de que, a gran escala, este último viernes de noviembre es la fecha en la que el consumismo más se dispara. Algo que se debe principalmente a los jugosos descuentos que hacen acto de presencia en todo tipo de páginas web. Sin embargo, como viene siendo habitual a lo largo de los últimos años, la OCU no ha querido dejar ningún detalle al azar, lanzando una advertencia a todos los consumidores listos para gastar en el Black Friday.

Y respondiendo a la pregunta previamente realizada, la OCU responde que no, no es oro todo lo que reluce. De acuerdo a las cifras obtenidas del Black Friday del año pasado, la Organización de Consumidores y Usuarios recalca que la mitad de los productos no había modificado sus precios, mientras que solo un 14% de los productos promocionados había ofrecido un descuento real.

A lo largo de los últimos años, el seguimiento llevado a cabo por la OCU demuestra no solo que los descuentos no son tan llamativos, sino que, en algunas ocasiones, los comercios aprovechan para incrementar los precios de sus productos. En 2020, 1 de cada cuatro productos incrementó su precio, con una subida media del 2,6%. Dos años después, en 2022, el estudio de la OCU determinó que solo un 2% de los productos había bajado de precio, mientras que un 34% de ellos había subido.

¿Es una estafa el Black Friday? La OCU responde a la pregunta del millón

Un hecho que, con los datos en la mano, puede llevar a muchos a pensar que el Black Friday es una estafa. Y la realidad es que no, no lo es, ya que podemos toparnos con jugosos descuentos que realmente sí que respeten el espíritu original de esta fecha, simplemente es necesario saber cómo encontrarlos. Y por ello, desde la OCU nos brindan una lista de herramientas con las que podremos sacar partido al Black Friday y encontrar un ahorro real.

Entre los muchos consejos que buscan ayudarnos a asegurar que estamos ante una rebaja realmente apetecible, la OCU destaca el uso de comparadores de precios como una herramienta esencial. Plataformas como CamelCamelCamel ofrecen a los usuarios un registro histórico de los precios de un producto concreto en cada plataforma, de modo que, gracias a ello, es sumamente fácil saber si un producto ha recibido un descuento real, o simplemente es pura propaganda.

Otro método de la OCU para encontrar aquellos productos que realmente hayan sido objeto de un gran descuento, en esta ocasión pensado para las compras en comercios físicos, consiste en buscar junto al producto el precio original o el porcentaje de descuento respecto al mismo algo que, de acuerdo a la Ley 7/96, de 15 de enero, de regulación de comercio minorista, deberá figurar siempre con calidad. Por ello, y a modo de resumen, el Black Friday ofrece grandes ofertas, sin embargo, para evitar ser víctima de todo tipo de engaños, es imprescindible saber buscarlas.