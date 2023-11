La advertencia de la OCU sobre el consumo del turrón de las Navidades pasadas

Tal y como muchas personas esperan a lo largo de todo el año, la Navidad se encuentra a lo largo de la esquina y la OCU lo sabe. Algo que se nota en las calles, en las que ya se van instalando las luces navideñas, en los hogares, que ya empiezan a sacar los adornos, y también en los supermercados, que ya llenan sus lineales con productos navideños.

Algo que hace referencia a todos los ámbitos, desde la sección de juguetes de las diversas plataformas hasta el ámbito decorativo, pasando por la sección de alimentación, los cuales ya se llenan de todo tipo de productos navideños: polvorones, turrones… Y precisamente respecto a esto, desde la Organización de Consumidores y Usuarios han querido lanzar una advertencia.

La OCU avisa sobre los problemas que puede conllevar consumir turrón de las fiestas pasadas

Y con la subida generalizada de los precios, hasta el último euro cuenta. Y por ello, muchas personas antes de acudir a su supermercado más cercano a por turrón, prefieren empezar por terminar el que sobró las Navidades pasadas, evitando tirar a la basura un alimento que aún está bien. No obstante, desde la OCU advierten que esto no tiene por qué ser exactamente así.

Foto: Pexels.

Lo primero que cabe remarcar es que, si bien el turrón no tiene una fecha de caducidad exacta, sí cuenta con una fecha de consumo preferente, que representa una horquilla de tiempo en el que este alimento concreto se mantendrá en perfectas condiciones a todos los niveles: sabor, textura y, sobre todo, salubridad.

No obstante, desde la OCU incitan a cumplir unas condiciones concretas de un año para otro si queremos aprovechar el turrón que sobra al final de las fiestas. En primer lugar, y como es evidente, destaca el más obvio: que se encuentre en su envoltorio precintado, todo aquello que haya sido abierto, debe ser tirado a la basura a los días o semanas, ya que es más que probable que se haya puesto malo.

Sin embargo, también es fundamental tener en cuenta el lugar en el que lo hayamos conservado. Recomiendan no consumir aquellos alimentos que hayan estado un año en el frigorífico, debido al alto grado de humedad que generan sobre el alimento en sí. En cambio, recomiendan la despensa o la alacena, lugares cerrados, pero a temperatura ambiente, los lugares ideales para conservar alimentos de estas características.

A pesar de esto, es habitual que, si estos alimentos se ponen malos, lo reflejen en su aspecto u olor, por lo que no tendremos dudas sobre si un turrón está en buen o mal estado. Sin embargo, ante la duda, si no lo hemos conservado en las condiciones indicadas, desde la OCU instan a no desperdiciarlo, sino a utilizarlo para postres, batidos y todo tipo de recetas que den lugar a una nueva preparación fresca a base de ingredientes viejos.