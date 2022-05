El desodorante de aluminio de Mercadona apto para veganos

Mercadona como de costumbre esta siempre a la última con sus productos. Ahora la cadena de super mercados valenciana nos descubre su desodorante de alumbre apto para todo tipo de pieles y por su composición también para veganos.

El Desodorante de Piedra de Alumbre Deonat es ideal para cualquier tipo de pieles, es un producto sin perfume y no mancha la ropa. Su forma de uso es muy sencilla, antes de usar se debe mojar un poco con agua y aplicar en las axilas limpias. Como consejo de Mercadona recomiendan que se debe mantener a temperatura ambiente. Además no se puede dejar encima de mármol o granito.

Los ingredientes del desodorante de aluminio no pueden ser más naturales y no contienen ningún tipo de aditivo químico ya que solo tiene agua y potasio e aluminio. Este producto de Mercadona es originario de Tailandia y es una apuesta perfecta por cambiar a productos más naturales. Ya que aunque normalmente este tipo de productos que no contienen químicos suelen tener precios muy elevados no es el caso de este producto de Mercadona ya que su precio actual de venta al publico es de 2.20 euros y contiene 60g.

Si el cambio a un producto tan natural puede parecer un poco brusco en Mercadona cuentan con una opción intermedio para pieles sensibles que contiene también agua y aluminio aunque también otra serie de ingredientes como perfume. Ya que hacer el paso a un desodorante sin aroma en muchos casos es complicado.

Este desodorante de Mercadona, desodorante en crema Deliplus pieles delicadas con 0% alcohol, por lo que no daña a nuestra piel como muchos desodorantes tradicionales que contienen alcohol y otros químicos. Aunque no es tan natural como el anterior ya es un primer paso.

Este desodorante de Mercadona con extracto de algodón y arcilla, promete dejar un tacto seco y sedoso. Desde la cadena de supermercados de Juan Roig recomiendan esperar después de su aplicación a que el producto haya secado asi como evitar su contacto con piel irritada o lesionada. Su precio es de 1.60 euros.