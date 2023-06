DOUGLAS tira la casa por la ventana con estos perfumes para mujer a mitad de precio

El perfume es uno de esos detalles cargados de personalidad y estilo, y es que cada uno tiene su propia propuesta para conseguir captar su esencia. Es por ello que siempre hay que tenerlo en cuenta, tanto esas opciones de diario como otras más reservadas a ocasiones especiales, y Douglas se ha convertido en todo un referente.

Si apostamos por grandes marcas encontraremos una mayor calidad de producto, con un olor más intenso y duradero; sin embargo, estas opciones pueden llegar a ser bastante costosas y no podemos permitirnos utilizarlas como opción de diario. Es por ello que te traemos una selección de los mejores perfumes para mujer de Douglas a precios low cost.

Mandarina Duck The Duckers Resort Lovers

Esta primera propuesta nos ha llamado la atención por su increíble precio, ¡y es que podrás encontrarla a un 64% de descuento! Se trata de una de las opciones de la colección Mandarina Duck de The Duckers, la opción ideal para aquellos que buscan una colonia fresquita y relajante. Tiene un carácter acuático fresco con un toque de bergamota picante y notas de corazón floral, todo ello con una suave base de pachulí y haba tonka. Está disponible en el frasco de 100 mililitros a un precio de 25,99 euros.

El Ganso Señorita Mon Amour

Esta propuesta pertenece a la prestigiosa marca El Ganso, un ejemplo de perfume para mujer que querrás tener en tu estante. Una fragancia que «brilla por sí sola», según la propia descripción de Douglas. Cuenta con un acorde floral afrutado, crujiente y fresco que combina con su lado más dulce. Además, podrás encontrar el frasco de 125 mililitros con un 38% de descuento, a un precio de tan solo 44,99 euros.

Cacharel Yes I Am

Si lo tuyo son las grandes marcas pero no siempre puedes permitírtelo, no te creerás el precio de esta propuesta de Cacharel. Se trata de la fragancia Yes I Am, una colonia destinada a mujeres poderosas y atrevidas, llena de potencia y cargada de personalidad. El perfume ideal para acompañarte durante todo el día sin perder su potencia. Está disponible a un 51% de descuento, por lo que podrás encontrar el estuche completo con frasco de 75 mililitros a un precio de 53,99 euros.

El estuche de perfume de Cacharel en Douglas. Foto: Druni.

Si estabas buscan algún que otro perfume para añadir a tu colección este verano, en Douglas podrás encontrar propuestas de las mejores marcas a precios más que asequibles. Ya no será necesario que reserves tus mejores colonias para ocasiones especiales, ¡podrás utilizarlas incluso como perfume de diario! Y si buscas propuestas para hombre, ¡no te pierdas su oferta en Hugo Boss Bottled!