Douglas rebaja en más de 60 euros una de las propuestas de perfume más premium de D&G

Cada detalle cuenta tanto a la hora de planificar nuestro outfit como a la hora de establecer nuestras rutinas de skincare o cuidado personal. Cada uno cuenta con sus propios estilos o rituales y hay un aspecto tan personal como importante en nuestro día a día y es la colonia o perfume que vamos a escoger, para ello Douglas tiene las propuestas de mejor calidad a los precios más asequibles.

Dar con el perfume perfecto para nosotros no solo va a conseguir establecer una especie de «marca personal«, sino que además será la esencia de nuestro estilo, tanto aquel que nos acompaña en nuestro día a día como aquel que reservamos para esas ocasiones más especiales, ¡hay una gran variedad de opciones!

Leer más: Mango tiene en su nueva colección los mejores vestidos para eventos de temporada

El perfume de Dolce&Gabbana ‘The Only One’ ahora de oferta en Douglas

Aunque puede que seas de los que siempre prefiere apostar por perfumes de calidad o de marcas prestigiosas para asegurarte así una buena duración, estas opciones suelen contar con precios demasiado elevados. Sin embargo, algunas cadenas, como es el caso de Douglas, cuentan con opciones de gran calidad a precios de lo más asequibles.

El perfume de D&G de oferta en Douglas

Esta propuesta de Douglas se trata de uno de los perfumes más premium de la prestigiosa marca Dolce&Gabbana. ‘The Only One Eau de Parfum Intense’ retoma la herencia floriental de la línea The Only One con una nueva fragancia de lo más cautivadora. Al igual que la mujer que representa, Douglas define esta fragancia como «una compleja combinación de sensualidad intensa y solar».

Es muy femenina e irresistiblemente seductora, caracterizada por un sorprendente acorde de flores de azahar deslumbrantes, contrastadas con notas hipnóticas de vainilla negra. En la salida, cuenta con notas de mandarina combinadas con un acorde de manzana verde y esencia de neroli dorado.

El perfume de D&G de oferta en Douglas

Un perfume ideal para reservar para esas ocasiones más especiales, una propuesta de gran calidad de una de las marcas de perfume más prestigiosas. Podrás encontrarla en tiendas físicas de Douglas o en su página web ahora de oferta. El frasco de 100 mililitros tiene un descuento de casi el 40%, con un precio final de 98,99 euros.