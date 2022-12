Perfecta para la lluvia: El Corte Inglés tiene la parka reversible de Trucco rebajada a más de un 50%

Antes de entrar en el tema de las parkas, debo dejar algo claro: desde la perspectiva actual, parkas y anoraks son la misma prenda. Se define como un abrigo impermeable con capucha que protege no solo del frío sino también de la lluvia y el viento. En muchos casos se rellena como un abrigo acolchado y originalmente tenía un corte en la espalda conocido como «cola de pez».

Dicho esto, hay que decir que se trata de una prenda con mucha historia en la cultura popular, se ha convertido en un pilar de la moda sesentera, y a día de hoy es una prenda muy buena para llevar en entretiempo. Y como cualquier clásico que ha estado de gira durante años, ha pasado por miles de reinterpretaciones y recodificaciones para actualizarla.

Esta versión de la parka de Trucco que El Corte Inglés tiene al 56% de descuento pierde su capucha y su cola de pez (para ser honestos, en general se ha dejado de usar hace unos años) y se convierte en una prenda reversible. Es perfecto y oversize.

Parka reversible Trucco

P or un lado tiene el look de una parka acolchada normal en color verde militar (que nos recuerda mucho a Katie Holmes), pero por el otro se convierte en color burdeos que tiene un look un poco más street.

Esta confeccionado en poliéster y es largo. Cuenta con un cierre frontal cruzado de botones y es de manga larga. Cuenta con dos bolsillos en los que podremos llevar todas nuestras cosas, sin necesidad de llevar bolso.

Podemos hacernos con ella por un precio relativamente bajo. Solo nos costará 69,99 euros hacernos con ella. De momento la encontraremos en la página web de El Corte Inglés en talla S y L, visto que la M ha colgado el cartel de sold out no me lo pensaría más, está destinada a agotarse por momentos.