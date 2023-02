El Corte Inglés tiene rebajada un 40% la chaqueta de The North Face perfecta para las bajas temperaturas

No importa si has oído hablar de Gorpcore, la tendencia que integra la ropa para la montaña y la nieve en nuestro día a día, porque seguro que ya la has visto por la calle. Y nos atrevemos a decir que casi seguro que tienes algo de esta tendencia en tu armario, si no es así te traemos la oportunidad.

Si hay una marca de la reina del Gorpcore, es The North Face. Fundada en la década de los 60 y diseñada originalmente para el senderismo, la marca de ropa deportiva se ha centrado principalmente en los deportes de montaña y al aire libre desde sus inicios.

Estamos en temporada de rebajas, ese momento del año en el que todas aprovechamos para echar un vistazo a las prendas más caras que queremos en nuestro armario y ver si hay en ellas algún descuento jugoso e interesante, que realmente merezca la pena. Pues eso mismo hemos visto visitando la página web de El Corte Inglés, una chaqueta The North Face al 40% de descuento.

Chaqueta The North Face El Corte Inglés

The North Face Arctic Parka es una de esas chaquetas que todo el que pasa frío quiere tener en su armario, ya que aunque estamos ante una firma especializada en bajas temperaturas, incluso puedes utilizar sus productos para pasear por la ciudad.

Febrero de este año trae la última ola de frío, por eso esta chaqueta Dry Vent con tecnología propia y costuras selladas mantendrá el frío a raya. Este abrigo oversize te permite llevar las capas interiores sin sentirte incómodo, por otro lado, está confeccionado con plumón reciclado en el interior, nailon y algodón en el resto de su composición.

Una de las grandes características es que es impermeable y transpirable, por lo que también puede usarse para aguaceros inesperados. El plumón atrapa el calor corporal, mientras que la capucha con un ribete de piel sintética desmontable proporciona calidez adicional.

Podemos decir sin problema alguno que estamos ante una chaqueta de lujo y es que su precio original era de 439,95 euros. Ahora que está rebajada un 40% puedes conseguirla por 263,97 euros en El Corte Inglés.