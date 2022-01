El cojín para piernas y espalda que vende Aldi con el que podrás decir adiós al dolor de cervicales a un baratísimo precio

En ocasiones adquirimos posturas no muy recomendables cuando estamos en el ordenador, en el sofá, o sentados y tumbados en cualquier otro sitio. Llegan los problemas de espalda y, cómo no, los arrepentimientos por no haber corregido esa postura con antelación. Algo tan simple, a priori, puede suponer un problema a largo plazo.

En Aldi son expertos en sacar productos que facilitan la vida de las personas de la forma más sencilla y barata posible. Ahora, en invierno, han sacado muchos productos útiles para el frío, como los calienta pies o incluso un calentador eléctrico para el cuello muy útil para la temporada en la que vivimos.

El cojín para piernas y espalda para corregir tu postura de Aldi

Ahora pretenden cambiar por tan solo 9,99 euros la forma en la que te sientas con un cojín para piernas, espalda y de forma cilíndrica. Podrás adaptarlo a cualquier parte del cuerpo en cualquier posición que adquieras, ya sea sentado en una silla, tumbado en el sofá…

Cojines de Aldi

Además, trae una banda extraíble para sujetarlo al respaldo de la silla a la altura deseada, y trae también una funda con cremallera que podrás lavar. Simplemente tendrás que adaptar la forma de este cilindro a tu espalda dependiendo del asiento en el que estés y te servirá para una mayor comodidad.

Podrás ponerlo en la silla para mejorar la posición del tronco

Y no solo eso, ya que te ayudará a tener la espalda y el tronco recto, algo tan sencillo y que muchas veces se nos olvida. Podremos prevenir problemas tan variopintos como la cifosis postural o problemas de encorvamiento de la espalda y el cuello, en general.

Cojín para el cuello de Aldi

En el caso de las piernas, incluye un cojín con al forma de los tobillos para apoyarlos directamente. Están disponible en color gris, azul y frambuesa, y el paquete incluye 2 unidades de este cojín para piernas, otro cojín cilíndrico y otro cojín para la espalda.