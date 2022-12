El Corte Inglés tiene el complemento definitivo para dar vida al desayuno más saludable

La gran mayoría de expertos en el campo de la nutrición coinciden en que el desayuno es la comida más importante del día. Y lo es por diversos motivos, pero el más obvio es que hablamos de una comida que debe soportar el peso frenético de toda la mañana hasta la hora de comer. Es por ello que un buen desayuno es fundamental para afrontar con energía el día.

En un país como España, que apuesta por la dieta mediterránea, las opciones entre las que podemos elegir al conformar nuestro desayuno son prácticamente interminables. Muchas personas apuestan por el café, aunque no es un producto que guste a todo el mundo. No obstante, para todos aquellos que no les guste el café, pero quieran arrancar el día con energía, El Corte Inglés tiene una solución idónea.

Leer más: El Corte Inglés se adelanta a los Reyes Magos con uno de los regalos más clásicos desde hace años

El Corte Inglés trae la alternativa para complementar tu desayuno

En este sentido, otra de las opciones más viables para todas estas personas, es, sin lugar a duda, el zumo de naranja. Se trata de un alimento beneficioso por muchos motivos: fortalece el sistema inmunológico, actúa como antioxidante, tiene la capacidad de frenar el colesterol y, al igual que el café, es diurético. Y no hay una forma de sacar mejor provecho a unas naranjas que con el exprimidor Taurus Easy Press 600, disponible en El Corte Inglés.

El exprimidor Taurus Easy Press 600, disponible en El Corte Inglés

Un instrumento que nos permitirá disfrutar de un zumo recién hecho. Un zumo que no tiene por qué ser exclusivamente de naranja, y es que gracias a los dos conos con los que cuenta en su parte superior, y que se adaptan a cualquier tamaño, podemos apostar por otras frutas, como la lima o el limón. Lo único indudable será la calidad del mismo, algo que es posible gracias al filtro de acero inoxidable con el que cuenta.

Con un motor que tiene una potencia de 600 W, estamos ante una de las mejores opciones que ofrece el mercado para elaborar nuestro propio zumo de una manera rápida y cómodo, sin necesidad de mancharnos las manos. Y es que, entre otras cosas, cuenta con un sistema de vertido que nos permite llenar el vaso al mismo tiempo que se realiza el proceso de exprimido, algo muy útil para calcular la cantidad exacta de zumo que queremos.

Todo ello, de la mano de un exprimidor de 650 mililitros con el que no contemplaremos otro desayuno que no contenga un zumo de naranja o de cualquier otra fruta recién hecho. Un producto que, además, por tiempo limitado, podréis encontrar con un descuento en la página web de El Corte Inglés, que deja su precio final en 69 euros.