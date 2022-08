El Corte Inglés lanza el vestido para la vuelta a la oficina

Vuelta al cole, a la rutina y por ello también vuelta al trabajo después de unas merecidas vacaciones, está a la vuelta de la esquina y necesitamos ese look que nos suba el ánimo.

El Corte Inglés ha lanzado un vestido de corte midi perfecto para los últimos días de verano en la oficina. Se trata de una pieza de color marrón y estampada, concretamente el print es de cebra.

A este vestido lo que le hace verdaderamente especial es que es una prenda oversize, queda estilo caftán y bastante ancho, pudiendo combinarlo con el cinturón de color blanco que lo acompaña o simplemente dejarlo holgado.

Todo el mundo te preguntará en la oficina

Puede comprarse en tienda física u online, tiene el precio de 79,99 euros, sí no es especialmente económico pero sacarás partido de ello. Es una pieza maravillosa que queda verdaderamente bien a cualquier tipo de cuerpo.

Es perfecto para llevarlo en tus días de diario para darle un toque sofisticado y original a tus estilismos, pero también lo puedes reciclar para algún evento sencillo en el que quieras destacar poniéndole color al look.

Lo puedes lucir con sandalias planas para un look cómodo e informal, pero si quieres darle un toque más elegante puedes añadirle unas sandalias de cuña alta. En cuanto a los complementos no necesitarás mucho más para completar el look porque el vestido en sí ya tiene todo lo necesario para destacar, pero si eres fiel a los accesorios, puedes añadirle piezas sencillas.