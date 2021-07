El Corte Inglés no regala 500 euros por su 80 aniversario: es una estafa

El Corte Inglés (ECI) está siendo objeto de una estafa. Estos días circula un mensaje de WhatsApp con un enlace para celebrar el 80 aniversario de la cadena de grandes almacenes, pero es falso. La empresa ya ha advertido que no se debe abrir el link porque no es oficial.

⚠️Atención⚠️ No estamos celebrando el 80 aniversario; si recibes un mensaje de este tipo en Whatsapp con un enlace, no lo abras. Nuestras campañas se realizan a través de nuestra web y perfiles oficiales. Disponemos de un Servicio de Atención al Cliente para cualquier duda. — El Corte Inglés (@elcorteingles) July 13, 2021

Este lunes, algunos usuarios de Twitter preguntaban a El Corte Inglés Atención al Cliente por un mensaje que dice: “Haga clic para ingresar para participar en la encuesta, ¡tenga la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo por valor de 500 euros!”.

Aquí llevan el pantallazo pic.twitter.com/QJV6sBaa17 — Caminante (@alenrama) July 13, 2021

El Corte Inglés no suele hacer este tipo de promociones y en cualquier caso, aunque las hiciera, siempre utiliza sus canales oficiales. Actualmente, la compañía que preside Marta Álvarez está centrada en las segundas rebajas, que duran hasta el 21 de julio.

Mercadona y Zara, otros cebos habituales de los ciberdelincuentes

Otras marcas como Mercadona y Zara también suelen ser utilizadas para captar la atención de los usuarios y conseguir estafarles a base de ofertas, cupones o regalos. La mayoría de ocasiones el objetivo es obtener los datos de los consumidores para realizar bases de datos.

Para evitar este tipo de estafas, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda no acceder a un enlace que parezca sospechoso. En este caso, observamos como que el link contiene una serie de caracteres extraños y el dominio no contiene “.es” o “.com”. También se advierte no confiar en aquellos mensajes que ofrecen regalos en cualquier formato porque las empresas no suelen hacer llegar estas acciones a través de servicios de mensajería digital.

Asimismo, es importante no compartir este tipo de contenido si no se ha verificado previamente y no ofrecer nuestros datos personales.

España, uno de los grandes escenarios internacionales de ciberestafas

Durante el inicio de la pandemia la Policía Nacional y la Guardia Civil advirtieron que se estaba utilizando el coronavirus como “gancho” de muchas estafas no dejaron de crecer. De hecho, en un día la Guardia Civil tramitó 4.200 denuncias y se detuvo a 29 personas, la mayoría reincidentes por estos delitos.

El Índice de Civismo Digital (ICD), elaborado por Microsoft, señaló a principios de año que España se situó en un 44% en cuanto a engaños, estafas y fraudes en Internet (phishing, mails maliciosos, …), 13 puntos por encima de la media mundial. Además, uno de cada seis encuestados percibió que el civismo en internet empeoró durante el confinamiento de abril y mayo de 2020.