El Corte Inglés rebaja esta blazer de Pieces con hasta 10 colores diferentes disponibles

La temporada de primavera-verano es una de las más demandadas a la hora de elegir fechas para organizar diferentes ceremonias y eventos, como pueden ser bautizos, bodas o comuniones. Es por ello que nunca está de más contar con ropa formal en nuestro fondo de armario y esta propuesta de El Corte Inglés podría salvarte en más de una ocasión.

Una de las cosas más complicadas cuando nos invitan a este tipo de eventos, siempre es pensar en qué nos vamos a poner. No es nada sencillo dar con el outfit ideal, con algo que nos sintamos cómodos, que sea elegante y que, además, entre dentro de la idea que teníamos en la cabeza.

La blazer de Pieces que no deja de venderse en El Corte Inglés

Una de las prendas más demandadas esta temporada por invitadas para este tipo de eventos son las blazer, y es que es una prenda de lo más elegante que puede llegar a convertir cualquier look básico en algo formal y además es el complemento perfecto para mantener un conjunto elegante, pero no pasar frío en esas noches frescas de primavera.

Es por ello que cuando hemos visto esta opción rebajada en El Corte Inglés, no ha podido evitar llamar nuestra atención. Es la blazer ideal para añadir a nuestro fondo de armario y también para completar cualquier look de invitada. Además, si el tono rosa no termina de convencerte, no es ningún problema, ¡está disponible en hasta 10 colores diferentes!

Se trata de una blazer estilo americana con mangas cortas arremangadas y cuello de solapa. No tiene ningún tipo de cierre, por lo que está pensada para llevarla siempre abierta a modo de complemento. Está confeccionada en un 79% de poliéster, un 16% de viscosa y un 5% de elastano.

Una propuesta de calidad perteneciente a la marca Pieces que conseguirá salvarte en más de una ocasión de cara a eventos formales o ceremonias. Además, podrás comprarla en el color que más te convenga porque está disponible en 10 tonos diferentes como rosa, naranja, azul marino o verde esmeralda, entre otros. Podrás encontrarla en El Corte Inglés con un descuento del 25%, a un precio de 29,99 euros.