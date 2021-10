El desinfectante de Mercadona que elimina el 99% de virus, bacterias y hongos de la ropa y la lavadora

Mercadona sigue con su idea de ampliar cada vez más su catálogo de productos. Eso sí, a diferencia de otras grandes cadenas de supermercados, los valencianos tienen muy claro que, al menos de momento, no van a cruzar la línea que sí que han cruzado otras como Carrefour, Lidl o Aldi, entre otras.

Y es que en Mercadona tienen muy claro que, con sus secciones de alimentación, limpieza e higiene personal, las clásicas en los supermercados, están dominando el mercado en España.

Leer más: Mercadona tiene una crema reductora intensiva de la marca Deliplus que es un éxito en ventas

Eso sí, por mucho que en la cadena valenciana no haya querido aposta por nuevas categorías como ropa, muebles, gadgets, etcétera, como sí que han hecho el resto de sus competidoras, ello no implica que no vayan ampliando cada vez más su catálogo de macas blancas como Hacendado, Bosque Verde o Deliplus.

El desinfectante de Mercadona

Marcas blancas que son las que han llevado precisamente a Mercadona ha ser la cadena dominante. En el caso de Bosque Verde, la marca blanca dedicada a productos de limpieza, uno de los nuevos productos está llamando mucho la atención.

Y es que se trata del Desinfectante Tejidos y Lavadora Bosque Verde sin lejía que, como bien apuntan en el envase del producto, “elimina el 99% de la ropa y lavadora y las bacterias causantes de los malos olores en la lavadora, ropa, toallas, textiles de mascotas, etc..”.

El Desinfectante Tejidos y Lavadora Bosque Verde sin lejía que venden en Mercadona

Evidentemente, siendo como es un producto de Mercadona, su precio es su mejor arma. Y es que el envase de 1 litro tiene un precio de tan sólo 2 euros. Un precio que no hace otra cosa que confirmar que en Mercadona saben muy bien qué liga están jugando y, cómo no, cuáles son los productos que deben potenciar en cada una de sus tres macas blancas, las macas que les han llevado al éxito en nuestro país.