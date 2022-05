El eyeliner de Mercadona que ha conseguido sorprender a profesionales e influencers

Muchas veces las propias cadenas de supermercados crean sus propias marcas especializadas en cosmética, perfumería, hogar o incluso textil. Estos productos pueden llegar a ser todo un éxito por su eficacia y su reducido precio. Mercadona cuenta con Deliplus, una marca especializada en perfumería y cosmética que ha conseguido incluso llamar la atención de profesionales.

Deliplus ofrece un maquillaje de calidad a precio low cost, toda una apuesta para tus artículos de cosmética de uso diario que desde luego no te defraudarán. Es por ello que en múltiples ocasiones algún producto concreto ha llegado incluso a hacerse viral y arrasar en ventas, ¡y no nos extraña!

El eyeliner resistente al agua de Mercadona que se convertirá en un imprescindible este verano

Este eyeliner de la cadena valenciana tiene motivos para arrasar en ventas y es que te ayudará a conseguir un acabado impecable en tus ojos que no podrá faltar en tu rutina. No solo te ayudará a conseguir un resultado más profesional, sino que además aguantará durante horas sin estropearse para un maquillaje perfecto.

Cuando lo pruebes, no querrás pasarte a ninguna otra marca, ¡es todo un must este verano! Es un perfilador de ojos en color negro con aplicación en pincel para poder conseguir un delineado mucho más preciso y profesional. Es muy resistente y fácil de aplicar, por lo que te encantará como eyeliner de uso diario.

Si quieres aprender a hacerte un eyeliner con efecto profesional o si no se te da demasiado bien y te cuesta que ambos ojos queden iguales, es una muy buena opción para practicar, gracias a su pincel preciso y sencillo de utilizar. Además, no solo es un must para este verano por su calidad, sino que además es resistente al agua.

Disfrutarás de un maquillaje perfecto incluso en tus escapadas a la playa o en tus salidas con amigos a la piscina sin tener que preocuparte por darte algún que otro chapuzón. Además, tiene una gran duración con un envase pensado para evitar que se reseque demasiado pronto por lo que lo aprovecharás hasta la última gota. Y lo mejor de todo ¡es su precio! Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Mercadona en la sección de maquillaje a tan solo 3,50 euros.