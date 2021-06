El gran problema de Netflix que afecta cada vez a más suscriptores

Por fin. Acabas tu jornada laboral y te dispones a disfrutar de tu tiempo libre. Y eliges invertirlo en ver contenidos audiovisuales. Además, gracias a las plataformas digitales de vídeo bajo demanda, hoy en día tienes infinitas opciones.

Pero es aquí donde aparece el gran problema de Netflix, HBO, Disney+, Prime Video y compañía. Nos referimos al largo tiempo que los consumidores pasan escogiendo qué ver. Un problema que se da teniendo alguna de esas plataformas y que aumenta considerablemente si, como es el caso de muchos consumidores, eres usuario/a de más de una.

El problema de elegir en las plataformas de vídeo bajo demanda

Reconócelo. ¿Cuántas veces te has sentado a cenar frente al televisor y sigues sin haber tomado una decisión cuando ya has terminado el plato? ¿Cada día?

Imagen de un mando frente a un televisor que inicia Netflix

Y no solo eso. Al final tu decisión viene marcada por la opinión de tus allegados o por las evaluaciones de los consumidores, acabando por escoger algo que no se adecúa a tus gustos. Por no hablar de las ocasiones en las que, harto/a de buscar, acabas repitiendo algún contenido ya visto.

Cabe decir que algunas plataformas, por ejemplo Netflix, ya han detectado este problema. Es por eso que han añadido una función llamada “reproducción aleatoria”, que te propone una serie o una película basándose en lo que ya has visto antes y has valorado positivamente.

El gran problema de Netflix tiene nombre

Pero en muchas ocasiones tampoco te acaba convenciendo, lo que te lleva a seguir perdiendo el tiempo en la búsqueda. Y es que no serás el primero ni la primera que, harto de buscar, acaba optando por la televisión convencional.

Sea como sea, debes saber que no estás solo/a con este problema. Y es que incluso los expertos ya le han puesto nombre. Se trata de la ‘Fatiga de la elección’. Un problema de la sociedad contemporánea.

Y es que nos pasamos el día tomando decisiones que dejan nuestra mente agotada cuando toca elegir qué hacer en nuestro tiempo libre para no malgastarlo, pero que acabamos tirando a la basura decidiendo qué ver en televisión y aumentando inevitablemente nuestro estrés diario.