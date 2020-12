El gran problema del Mercedes GLA. Si te lo vas a comprar, lee esto y decide qué hacer

13 de diciembre de 2020 (13:30 CET)

El Mercedes GLA es un SUV compacto tirando a mediano. Mide 4,41 metros y ofrece un maletero de 435 litros. Un todocamino versátil, ideal para moverse por la urbe, y también perfecto para salir de viaje o de fin de semana, que figura entre los más deseados por los consumidores. Pocos modelos pueden competir de tú a tú con este SUV mas allá del BMW X1 y el Audi Q3.

La gama del Mercedes GLA cuenta con versiones diésel y gasolina, así como híbridas enchufables. Y todas ellas vienen muy bien equipadas de serie. Desde los modelos de acceso incluyen cámara de visión posterior, Radio digital (DAB), sistema de info-entretenimiento MBUX con dos pantallas de siete pulgadas, faros LED High Performance, climatización automática THERMOTRONIC, espejos retrovisores ajustables y plegables eléctricamente y calefactables, llantas de aleación de 18 pulgadas y línea Progressive, etc.

El Mercedes GLA está de oferta

Pero claro, estamos hablando e un modelo premium. Es decir, su precio no está al alcance de todos los bolsillos. Si quieres uno debes saber que en su versión de acceso cuesta 40.900 euros. Y no es que Mercedes suela disponer muchas ofertas a sus clientes.

No obstante, sí lo han hecho este mes. Y aunque no sea un gran descuento, es probable que te interese. Y es que la firma de la estrella lo anuncia en su página web por un precio de 37.799 euros. Y según se puede ver en el portal, no requiere financiar. Ahora decide qué hacer.

Así es el Mercedes GLA de entrada a la gama

Y si finalmente optas por ir al concesionario, debes saber que esta oferta sería para el Mercedes GLA 180 Un modelo que se mueve con un motor gasolina de 1.3 litros y 136 CV de potencia. Y consigue unas buenas prestaciones, con 9,6 segundos para hacer el 0 a 100 km/h y una velocidad máxima de 200 km/h. Su consumo medio es de 5,7 litros cada 100 km. Y se asocia a un cambio de marchas automático DCT de 7 relaciones y a un sistema de tracción delantera.

Y si piensas usarlo para hacer escapadas a menudo, no te irá nada mal esta bomba de aire portátil de Xiaomi para tener siempre las ruedas a una presión correcta. Y también es válido para ruedas de scooters, motos, bicis, balones…. Está disponible en Amazon por 35,46 euros.