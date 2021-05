El iPhone 12 Pro Max está de oferta en Amazon

Cuando se trata de iPhone no hay mucho que decir, y es que los de la manzana mordida saben bien qué es lo que a los consumidores nos gusta y nos lo traen. Productos de alta calidad, un gran servicio al cliente y la mayor innovación tecnológica son el triunvirato que ha llevado a esta compañía al éxito más rotundo en lo que a venta de dispositivos se refiere.

Ocurre que, no obstante, la marca no tiene los precios más competitivos, algo que a la gran mayoría de esos fans de Apple que hacen largas colas para comprar dispositivos no les importa, pero a muchos compradores más casuales o que aún no se han volcado a consumir los productos de la compañía, quizá les eche para atrás.

El nuevo Apple iPhone 12 Pro Max, disponible en Amazon

Es por eso que Amazon ha puesto en oferta el iPhone Pro 12 Max, el mejor modelo de iPhone 12 y, por ello, el segundo mejor dispositivo de la compañía.

Gracias a la oferta que hace Amazon podrás ahorrarte en uno de los mejores móviles del mercado hasta 157 euros, un 11% del precio habitual en el caso del modelo en color blanco y con 256 GB de almacenamiento.

Como es habitual el precio varía dependiendo del color (además de blanco, azul, negro, dorado o grafito) y de la capacidad de almacenamiento que se elija.

Este teléfono destaca sobre todo para los amantes del vídeo y la fotografía. en este sentido, el dispositivo incorpora un sistema de cámaras Pro de 12 Mpx con teleobjetivo, gran angular y ultragran angular, rango de zoom óptico x5, de las mejores prestaciones del mercado.

Este sistema de cámaras incorpora también un modo noche, y los sistemas de Apple ProRAW , Deep Fusion y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision. También incorpora un escáner LiDAR para mejores experiencias de realidad aumentada y retratos en modo Noche.

Su cámara delantera, aunque pierde potencia respecto el sistema fotográfico de la la parte trasera (como todos los teléfonos), está formado por una cámara TrueDepth de 12 Mpx con modo Noche y grabación de vídeo en 4K HDR con Dolby Vision, con lo que mantendrás una gran calidad en todas y cada una de tus selfies.

Todo este sistema está apoyado por un chip A14 Bionic, el chip más veloz en un smartphone, una gran capacidad de almacenamiento con memoria interna, capaz de competir con ordenadores portátiles e incluso algunos de sobremesa y una alta velocidad de procesado.

