El nuevo ‘bombazo’ de Apple no será ni un iPhone, ni un iPad, ni nada por el estilo

Apple es la marca más deseada por los amantes de las tecnologías. Ha logrado alzarse con el liderazgo de los smartphone, tablets, Apple Watch y ordenadores Mac. Sin embargo, la firma de Cupertino no se detiene.

La marca de la manzana se adentra con éxito en el mundo del pago con el móvil. Cada vez son más personas las que utilizan Apple Pay, Apple Card es atractiva para los clientes de los Estados Unidos y Apple Cash se plantea como un buen método para que usuarios de un mismo país se envíen dinero entre sí.

Leer más: El Apple Watch Series 6 está a su precio mínimo histórico en Amazon

Apple está buscando un experto en criptomonedas, tal y como han descubierto desde Coindesk. Esto ha desatado todo tipo de rumores y especulaciones. La firma de la manzana tendría un claro objetivo: conseguir y liderar acuerdos con terceros alrededor de “pagos alternativos”.

Apple con la mirada puesta en el futuro

En esta oferta de trabajo se pide una experiencia de un mínimo de cinco años en compañías de pagos alternativos en los que se incluyen las criptomonedas.

Se supone que deberá asesorar a Apple sobre oportunidades en ese mercado “influenciando en la estrategia de negocio y las agendas de lanzamiento de productos”, reflejan desde MacRumors.

Ya hace un par de años, Apple se fijó en esta forma de pago; como ha hecho Tesla, por ejemplo. Por este motivo empezó a analizar el mercado silenciosamente. No obstante no parece que Apple quiere hacer una AppleCoin. No por lo menos por ahora.

Leer más: El nuevo iPhone 12 está a un precio mínimo histórico en Amazon

Lo más probable es que la marca esté interesada en la tecnología de cadena de bloques (blockchain) para abaratar costes en sus plataformas, o busque asociarse a alguna plataforma con la que ahorrar costes.

Esto no se sabrá hasta que Apple tenga un producto o servicio concreto que ofrecer, en caso de que sea ese el propósito, como es habitual en la marca.