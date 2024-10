Mercadona planta cara a Apple: deja tu iPhone como nuevo por menos de 1 euro

En pleno 2024, es muy difícil toparnos con una persona que no tenga un smartphone. Ya sea un iPhone, un Samsung, o un Motorola de gama baja, la proliferación de los teléfonos inteligentes ha llegado a todos los sectores de la población, desde los más jóvenes hasta los más mayores, ofreciendo infinidad de ventajas en el uso de estos dispositivos.

Sin embargo, como contraposición a las ventajas, la proliferación de estos teléfonos de pantalla táctil también tiene su contraparte. Y es que por el contrario a todas esas ventajas, es habitual toparnos con pantallas rayadas o incluso rotas, algo que con los Nokia de antaño parecía impensable. Sin embargo, y como suele ser habitual, en Mercadona tienen una solución para todo.

El complemento de Mercadona que deja tu móvil como nuevo a precio de risa

Sin embargo, es de justicia reconocer que el producto que nos atañe hoy no pertenece a la propiedad intelectual de Mercadona, sino de Apple. La empresa estadounidense fue una de las primeras en lanzar los paños de limpieza que, más allá de mantener limpia la pantalla de tu móvil, también son útiles para protegerlos de los molestos rayones. Y solo era cuestión de tiempo que Mercadona lanzase su propia versión de este producto.

La bayeta para cristales y espejos de microfibra de Bosque Verde.

Algo que ha hecho de la mano de su propia marca, Bosque Verde, de la mano de la bayeta para cristales y espejos de microfibra, cuyo objetivo es exactamente el mismo que el del producto de Apple. Es precisamente la composición de microfibra, una fibra sintética compuesta generalmente por poliéster, lo que convierte esta bayeta en un complemento ideal para dejar tu pantalla como si estuviera nueva.

Entre los muchos aspectos a destacar sobre este producto, destaca principalmente el hecho de que abrillanta y seca sin rayar la pantalla, algo que no se puede afirmar utilizando otro tipo de materiales. Por otro lado, se trata de un complemento que no deja rastros ni pelusa, por lo que no tendrás que tener ninguna preocupación de quitar esas pequeñas bolas de la pantalla de tu teléfono.

Por otro lado, como cabía espera, su uso no puede ser más sencillo. Basta con humedecer en primer lugar la pantalla de tu teléfono móvil en toda la superficie a limpiar, para después proceder a pasar la bayeta, arrastrando con ella toda la suciedad y la humedad. Y desde Mercadona garantizan que los resultados no pueden ser más eficientes.

Pero, siendo un producto que ya existía en Apple, ¿por qué voy a comprarlo en Mercadona? El motivo escondido tras esto es que el producto de Mercadona es 28 veces más barato que el de Apple. Mientras que la empresa estadounidense comercia con estos elementos en sus tiendas físicas y en su página web a un precio de 25 euros, en Mercadona podrás encontrarlo a tan solo 0,85 euros. Porque en Apple podrán competir en cuanto a calidad con Mercadona, pero no en cuanto a precio.