El nuevo producto de Ikea indispensable para aquellas personas que comen fuera de casa muy a menudo

Si eres de esas personas que come a menudo fuera de casa por cuestiones de trabajo, viajes, o cualquier otra situación, sabrás que, naturalmente además de la comida, algo que te hará falta siempre son los cubiertos, ¿verdad? Y como se te olviden, a ver cómo te apañas… Un problema mayúsculo al que te traemos una solución para que nunca más se te vuelvan a olvidar y los lleves cómodamente.

Se acabó olvidarse los cubiertos cuando comes fuera de casa con este invento de Ikea

Y, cómo no, la solución viene de la mano de Ikea… Y es completamente nuevo, ya que figura entre los productos que han introducido recientemente en su catálogo. Nos referimos al set de cubiertos de viaje+estuche para poder llevártelos cómodamente en tu mochila o bolsa al trabajo.

Set de cubiertos de Ikea

El set se compone de un cuchillo, una cuchara y un tenedor de acero inoxidable. Los cubiertos de viaje vienen envueltos en un estuche de color negro con tiras para poder cerrarlo y que no se acaben desperdigando. Una idea de lo más simple, que no te ocupará casi espacio y que te ayudará a no olvidar algo tan básico como los cubiertos.

Este set tiene un precio de tan solo 5 euros. Podrás lavarlos fácilmente gracias al acero inoxidable y evitar que se ensucien más gracias al estuche, confeccionado en un tejido elegante a la par que resistente.

Set de cubiertos de Ikea

Otros productos interesantes de Ikea:

Seguro que te interesa algún producto más del catálogo de Ikea, por ello te podemos proponer también los siguientes: