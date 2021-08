El portarrollos de papel higiénico número 1 en Amazon no necesita agujeros en la pared (y está de oferta)

En el baño hay algo que nunca falla y ese es el portarrollos de papel higiénico. No obstante, a veces nos encontramos sin papel. Pero en esta ocasión, vamos a centrarnos en este modelo de portarrollos de papel higiénico disponible en Amazon y que ya se ha colocado en el número 1 en ventas.

El motivo es su precio y su principal característica. Este producto se encuentra en estos momentos rebajado a un increíble precio de 9,99 euros (antes 11,99 euros).

Está altamente recomendado y tiene una muy buena valoración por parte de sus usuarios. Más de 4.000 valoraciones, entre las que destaca el 70% que le otorgan 4,7 estrellas, muy cerca de la máxima puntuación.

Instalación sin necesidad de herramientas ni de hacer agujeros en la pared

Este portarrollos de papel higiénico a la venta en Amazon tiene una cualidad que lo hace único. No debe romperse ninguna baldosa para colocarlo en el lavabo, tiene una tira adhesiva.

El artículo quedará fijado a la pared directamente, muy fácil de instalar. Tan solo te robará unos segundos de tu tiempo. No necesita ningún tipo de herramienta profesional. No obstante, se recomienda no colgar nada una vez instalado hasta pasadas las 24 horas.

Algunas de sus características

Se puede adherir a cualquier tipo de superficie siempre que estén limpias y sean lisas, como azulejos, vidrio, acero inoxidable, mármol y pintura de látex para paredes.

Lo podrás colocar en cocinas, baños o dormitorios. El portarrollos está fabricado en acero inoxidable, así que asegura una excelente resistencia a la corrosión, alta durabilidad, resistencia al agua y al óxido. Soporta un peso de hasta 5 kilos.

Su diseño en forma de L es sencillo, pero muy elegante. Su color plateado le da un toque de distinción. Es muy cómodo y práctico a la hora de coger un poco de papel o cambiar de rollo. “Un diseño simple que hace la vida más bella”, reza la publicidad de este portarrollos de la firma Auxmir.

Algunos de los comentarios valorados con 5 estrellas

“Bastante bien terminado para ser tubo soldado y posteriormente cepillado. Tenia el mismo en el despacho pero lacado en negro, este creo que esta mejor acabado y el hecho de que sea tan ligero me permite tener la seguridad de que no va a ceder con el tiempo como.el.otro que es macizo”, comparte una usuaria.

“Estoy encantada, la adhesión en una parez lisa es de 10. Fácil de poner y de buena calidad”, comparte otra. “Es bonito, elegante y de buena calidad. Justo lo que queríamos para no hacer agujeros en la pared. Llegó rápido y bien embalado. Esta misma marca tiene ganchos adhesivos para toallas que también recomiendo”, se puede leer seguidamente.

Y es que todos los comentarios de este portarrollos son muy positivos.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos