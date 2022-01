Mercadona rompe el mercado con un nuevo adelgazante natural en sobres que cambiará tu dieta

Es común encontrar en los grandes supermercados alimentos o fórmulas que sacien las ganas de hambre para así comer menos y adelgazar más. Es una táctica común encontrarlos en los lineales; muchos de ellos funcionan y otros no. Mercadona tiene en venta algunos de estos productos, pero desde este 2022 es posible encontrar un nuevo complemento alimenticio que te puede ayudar a perder unos cuantos kilos (aunque no únicamente con ello).

Todo el mundo sabe que los remedios ‘únicos’ como este no existen, pero que con una buena dieta, pueden llegar a funcionar. Este producto es el llamado glucomanano de Mercadona que destaca, básicamente, por hacerte perder el apetito al hacer un efecto saciante en el cuerpo. Pero, ¿cómo funciona o cómo se toma?

Glucomanano del Mercadona, ideal para adelgazar

Este glucomanano se toma en dosis de un sobre al día, una hora o media hora antes de la comida, y se disuelve en un vaso de agua. Al tomarlo, llega al estómago y el líquido viscoso se expande, provocando un efecto saciante que te hará perder las ganas en seguir engullendo alimentos.

Saciante de glucomanano del Mercadona

Vienen en formato de stick, en concreto vienen 12 de ellos, cada uno de 5 gramos. Por lo que te valdrá para 12 días continuos, y es preferible que lo hagas antes de comer y no antes de dormir, tal y como señala el propio prospecto del producto.

En el prospecto se recomienda no superar la dosis diaria expresamente recomendada, y estos complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, además de un estilo de vida variable. Por supuesto que esto no es para niños.

Pero, ¿qué es el glucomanano del Mercadona?

El glucomanano es un polisacárido catalogado como complemento alimenticio, pero es una fibra hidratable. Es decir, al ponerle agua, se hincha rápidamente y crece, creando una pasta viscosa que te sacia el apetito. Aunque en realidad, viene con otros ingredientes como el algarrobo, aroma, proteína de guisante, arroz o edulcorantes.

Composición del saciante de Mercadona

Hay que tener cuidado si estás embarazada, caso en el que no se recomienda tomarlo porque puede causar problemas de deglución, y sustituir este producto por fibras naturales.