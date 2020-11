El ‘Satisfyer para hombres’ llega a Amazon: aumenta la duración de las relaciones sexuales

26 de noviembre de 2020 (13:46 CET)

Si recientemente te hablábamos en Economía Digital del Satisfyer que está de oferta en Amazon, hoy te proponemos el que algunos definen como ‘Satisfyer para hombres’. Se trata del dispositivo Myhixel, que además de otorgar placer, permite combatir el problema de la eyaculación precoz sin necesidad de pastillas o cremas retardantes.

Este dispositivo ha sido creado por la startup sevillana Myhixel, basándose en las investigaciones médicas llevadas a cabo en la universidad pública Miguel Hernández y en el centro de sexología clínica ISM relativas al control de la eyaculación. Y está disponible en Amazon por solo 160,65 euros, donde cuenta con una puntuación de 5 sobre 5. Mejor, imposible.

Así funciona el ‘Satisfyer para hombres’

Su funcionamiento es muy sencillo. Consta de un dispositivo de estimulación que emite vibraciones terapéuticas y que, por si acaso, mantiene una temperatura similar a la del cuerpo. Y es que a veces el frío puede ser muy traicionero. Según apunta la compañía, descripción "ofrece la sensación de penetración más realista gracias a su precisa morfología y materiales".

Combate la eyaculación precoz

Por otro lado, cuenta con un programa de ejercicios que se pueden consultar mediante la aplicación móvil que ayudan a combatir la eyaculación precoz. En el programa figura la actividad que debemos realizar y propone diferentes retos a los usuarios que les llevarán a cumplir sus objetivos. Y también sus sueños más eróticos. Se puede usar de forma individual o en pareja. Aunque el uso de la aplicación no es imprescindible, pues si no tienes problemas de eyaculación precoz, no la necesitarás. Podrás dedicarte exclusivamente a disfrutar.

Además, la app realiza un seguimiento del progreso y el cumplimiento de los objetivos que, si el usuario lo desea, puede compartir con un especialista médico. Y es que hay que decir que el 85 por ciento de los hombres que tienen problemas relacionados con la eyaculación precoz no busca ayuda médica para recibir tratamiento según el estudio Demográfico Español sobre Eyaculación Precoz (DEEP).

Recuerda: está disponible en Amazon por solo 160,65 euros. Y al costar más de 30 euros tendrás el envío gratuito sin que necesites ser miembro de Amazon Prime.