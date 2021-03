El taladro atornillador inalámbrico más vendido de Amazon está de oferta

Con las restricciones por la pandemia, muchos se han dado a sus vicios más prohibidos y no, no hablamos del chocolate, sino del bricolaje, y es que con todo el tiempo libre que hemos tenido el último año hemos visto en nuestros hogares esa pared que de pronto parece que está demasiado desnuda, de esa silla o esa mesa que parece que cojea o incluso esa maceta que, por la distribución de nuestro balcón, no le da suficiente el Sol.

Para todos esos manitas que tienen ganas y la intención, pero les faltan las herramientas, Amazon ha hecho una oferta inmejorable, su taladro atornillador más vendido con un 15% de descuento, por 91,99 euros, aunque también se puede pagar en 4 cuotas.

Se trata del taladro percutor y atornillador de la marca Teccpo, un taladro que viene con varias velocidades variables y baterías para no tener que parar en medio de tu frenesí creativo o decorativo de tu casa. Además, para una sesión donde sólo tú pones el límite, las baterías con de carga rápida, lo que significa que mientras gastas la segunda, en tan solo 30 minutos tendrás cargada la primera.

Además, el cargador incorpora un indicador del estado de la carga, por lo que en cada momento podrás ver cuánto ha cargado la batería y el momento exacto en el que ha finalizado su proceso de carga.

Este dispositivo puede taladrar, gracias a todas sus brocas, materiales como la madera, el metal y el cemento, por lo que no solo será tu mejor amiga en tus fases ‘bricomaníacas’, sino que siempre estará ahí para cualquier desperfecto o reforma que necesites hacer de tu jardín u hogar.

Además, con la compra del taladro ahora han incluído hasta 30 accesorios gratis, según explican en la página del producto: “5 x Brocas(50mm); 7 x Brocas de taladro para metal; 15 x Brocas de destornillador(25mm); 1 x Adaptador de broca de vasos; 1 x Varilla de extensión(60mm); 1 x Eje flexible”.

Este taladro incorpora tres funciones en un mismo dispositivo, la del taladro, el percutor y el destornillador, con 21 ajustes que proporcionan un control preciso para taladrar casi cualquier material.

Finalmente, el fabricante del taladro, Teccpo, proporciona 24 meses de garantía, por lo que después de la compra se comprometen a “responder y resolver cualquier problema dentro de las 24 horas”.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos