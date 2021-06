El teléfono móvil Xiaomi ‘top ventas’ en Amazon está rebajado 109 euros

El mercado de la telefonía móvil es puntero, vibrante e innovador. Cada año, la competencia propicia la salida de nuevos modelos que rompen con los moldes establecidos o dan un paso más allá debido mejorando contantemente las posibilidades y calidad de los nuevos dispositivos.

Otro de los efectos de la competencia es que aquellos modelos no tan nuevos pronto quedan anticuados, por lo que baja su precio y no es difícil para los compradores más avispados encontrar ofertas de teléfonos de no más de uno o dos años de antigüedad con grandes descuentos.

Tanto si eres uno de esos compradores avispados como si no, te traemos una de las grandes ofertas de Amazon en materia de telefonía móvil, ya que han puesto el Xiaomi Redmi Note 9 por 142,59 euros.

Un teléfono de gama media con unas prestaciones que nada tienen que envidiar a los últimos modelos de compañías de la competencia está disponible por el precio de un teléfono de gama baja.

Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas, con la que podrás disfrutar de los juegos, series y películas con comodidad y una alta definición gracias a sus 1080 x 2340 pixeles.

Además, todos los juegos disponibles en la Play Store tirarán a la perfección gracias a su procesador Mediatek Helio G85 2GHz.

Tampoco tendrás que preocuparte por su batería, ya que sus 5020 mAh te aseguran que aguantarán el tiempo que necesites ya seas de los que les meten caña a su teléfono o de los que no.

La grabación y fotografías tampoco son una excepción a la calidad de este teléfono, pues cuenta con una cámara frontal cuádruple de 48 + 8 +2 +2 MP, asegurándote una alta definición en todas las tomas que hagas y, para almacenar todo tu contenido, ya sea de tu propia creación como los memes que te pasan tus amigos, el dispositivo tiene una capacidad de 128 GB de almacenamiento interno.

