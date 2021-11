El vaquero tendencia está tan barato ahora en Pull&Bear que no hace falta que te esperes al Black Friday

Desde el inicio de la pandemia, la compra por internet se disparó. Todo el mundo empezó a apostar por este método para no acudir a centros comerciales durante las restricciones y por un tema de comodidad. En el caso de la ropa el único problema es que no te la puedes probar antes de comprar. No obstante, se puede devolver si una vez te la has puesto no es de tu talla o de tu agrado.

Con el éxito de la compra online, muchas marcas ‘low cost’, como las del grupo Inditex, han puesto promociones y prendas exclusivas que solo se venden a través de sus respectivas webs.

Pull&Bear es una de las páginas webs que incentivan a sus clientes a comprar por internet con promoción de prendas exclusivas que no se venden en tienda. En estos momentos, en la sección ‘Exclusivo online’, encontramos un sinfín de prendas para este invierno, como pueden ser abrigos o chaquetas acolchadas, o jerséis muy favorecedores y originales, blazers y americanas elegantes, pantalones cómodos o sudaderas oversized, entre otras.

Las prendas exclusivas de Pull&Bear de venta online no superan los 40 euros

Aunque sean prendas exclusivas que solo se venden online no son caras. Ninguno de los artículos de la sección supera los 40 euros. Así que son totalmente asequibles para cualquier bolsillo. Además, esta sección también rebaja sus precios en el esperado Black Friday, pero no es recomendable, ya que probablemente se agoten antes.

Entre todas las prendas hoy hemos querido poner especial atención a un vaquero. Ya sabéis que esta prenda es muy versátil y atemporal. Siempre debemos tener unos cuantos en nuestro armario porque nos solucionan la vida.

Pull&Bear presenta un pantalón wide leg de pana de tiro alto con trabilla diseño de cinco bolsillos y cierre de cremallera y botón.

Por un increíble precio de 25,99 euros y disponible en todas las tallas. El rosa es el color de la temporada, así que seguirás las tendencias, además, al ser de tiro alto conseguirás estilizar la figura y te verás más alta.