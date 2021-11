Pull&Bear tiene el vestido (22,99 euros) con el que darás la campanada en una noche especial

El tiempo pasa volando. Y cuando menos nos lo esperemos ya estaremos en plenas fiestas navideñas. Un momento muy esperado, sobre todo después de dos años en los que la Navidad ha estado marcada por la pandemia del coronavirus. Y es que por fin, dos años después, podremos reunirnos libremente y sin restricciones con los familiares y amigos que queramos.

Y claro, para una ocasión tan especial, es posible que te estés planteando renovar tu armario. Se acercan jornadas en las que tendremos uno o más compromisos especiales y probablemente no quieras repetir los looks de hace dos años ni tampoco hacerlo dos veces en una misma semana, con lo que no te toca otra que empezar a buscar combinaciones y no dejarlo para última hora, cuando muchas de las piezas se han agotado o los cajeros están abarrotados de colas.

Pull&Bear tiene el vestido perfecto para la noche más especial

Una de las mejores opciones para renovar tu armario es acudir a Pull&Bear. La multinacional de Inditex tiene un amplio catálogo de prendas para las ocasiones más especiales, en diseños de lo más atractivos y a precios muy ajustados. Y seguro que en su catálogo encuentras más de una que se adaptará perfectamente a las citas más importantes.

Vestido de lentejuelas de Pull&Bear

Una de ellas es el vestido de lentejuelas con escote recto con el que darás la campanada en esa noche especial. Se trata de un vestido sin tirantes que se ajusta en la zona del pecho y baja hasta medio muslo.

El vestido de lentejuelas de Pull&Bear cuesta 22,95 euros

Todo ello en un corte ajustado y entallado que pronunciará las curvas de tu figura. Y se completa con un pronunciado escote en línea recta.

Vestido de lentejuelas de Pull&Bear

Este vestido a la venta en Pull&Bear está disponible en tallas que van de la XS a la XL. Está elaborado con poliéster al 96% y elastano al 4% en su exterior, y con poliéster al 100% en su interior. Y su precio es más brillante que el vestido, pues te lo puedes llevar a casa por solo 22,95 euros.