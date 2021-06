El ventilador más vendido en Amazon está rebajado un 24%

A veces lo viejo es mejor. Es cierto que la palabra viejo tiene ciertas connotaciones negativas que han sido socialmente aceptadas y por eso nos hemos dado neologismos, palabras nuevas que tienen un significado sinónimo pero con diferentes connotaciones.

Pero al final lo cierto es que a veces, lo viejo, vintage, o lo antiguo es mejor. Y aunque con la tecnología no suele pasar lo mismo, este es uno de esos casos, porque Amazon ha rebajado un 24% su ventilador más vendido.

Sí, es un ventilador, y convengamos que no enfría tanto como un moderno aire acondicionado o un aire acondicionado portátil, pero con la llegada del verano y el incremento de las temperaturas, nos acercamos a ese momento en el que por las noches te faltan prendas que quitarte del pijama para no pasar calor y abrir la ventana no siempre es suficiente.

Eso sumado a que, con la nueva factura de la luz, tenemos que ser cada vez más conscientes de la energía que gastamos incluso por la noche, que es uno de los denominados tramos valle.

Al final, el resultado es que el ventilador es, primero, el aparato más silencioso, lo que te ayuda a conciliar el sueño, segundo, el que menos energía gasta, eso que se lleva tu cartera a final de mes y, tercero, el más barato de comprar, todo ventajas.

En este sentido, el ventilador de Amazon, el Orbegozo SF 0147, está disponible en Amazon por 21,90 euros. Este aparato tiene una potencia de 50 W y es completamente regulable. De hecho, no solo dispone de una asa especial para facilitar su transporte sin estropear el ventilador, sino que tiene una altura regulable para apuntar mejor donde necesites.

Además, es oscilante, es decir, que puedes hacer que se vaya moviendo de dirección con lo que favorecerás la ventilación de la habitación e incluso que arroje aire sobre todo tu cuerpo mientras duermes.

Gracias a las tres velocidades de las que dispone el ventilador, podrás regular la potencia con la que funciona, dándote una suave brisa mientras duermes (eso que te ahorras en resfriados) o ventilarte rápida y cómodamente una vez hayas, por ejemplo, vuelto de la calle o tengas aparatos electrónicos como un ordenador encendido.

Nota: Economía Digital podría recibir ingresos de las compras que realices a través de los enlaces que te ofrecemos