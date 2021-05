El zapato más vendido de Mango en España es esta sandalia de 39,99 euros

No hay temporada de primavera-verano en la que las sandalias no se conviertan en tendencia. Y las marcas de moda bien lo saben. Pocas son las marcas que no cuenten con algún tipo de sandalia en su catálogo. Y las que vende Mango están entre las más populares.

Hablamos de las sandalias de piel con cuña que la empresa de moda ‘low cost’ comercializa por solo 39,99 euros. Y si las quieres deberás darte prisa pues aparecen en lo alto de la lista de los ‘best sellers’ de Mango.

Así son las sandalias más vendidas de Mango

Estas sandalias de Mango se caracterizan por su diseño de tiras, el pronunciado tacón y el diseño de su base imitando la cuerda trenzada. Además, luce una punta redonda y se completa con una atadura en el tobillo. Esta se cierra con hebilla para asegurar un ajuste perfecto.

Sandalia cuña piel de Mango

Estas sandalias de cuña de Mango están disponibles en tallas que van de la 35 a la 42. Y las puedes escoger en dos colores: marrón claro pastel o cuero.

El corte está elaborado al 100% con piel de bovino, mientras que el forro es poliuretano al 100%, garantizando una alta comodidad al andar. La plantilla es 90% yute y 10% poliuretano, mientras que la suela es 100% termoplástico.

Te las llevas a casa por solo 39,99 euros

Todo ello forma un diseño que consigue un perfecto equilibrio entre un estilo formal y uno elegante, convirtiéndolas en las amigas perfectas para cualquier cita que puedas tener en los próximos meses, ya sea para celebrar la caída del estado de alarma saliendo a cenar con los amigos o para acudir a una reunión de trabajo o una gala especial.

Y debes tener en cuenta que podrás comprarla en la web de Mango, acudir a tu tienda habitual o pedir que te las lleven a un establecimiento en particular.