El elegante vestido de punto con lentejuelas de Mango que está arrasando entre invitadas

La primavera es sin duda una de las épocas más demandadas a la hora de organizar eventos y ceremonias, como pueden ser bodas o comuniones. Este tipo de eventos siempre requieres outfits formales y elegantes y no siempre tenemos demasiado claro qué ponernos, pero esta vez Mango cuenta con una propuesta que podría ser tu salvación.

Si tienes planeado un evento de este tipo en los próximos meses y aún no has decidido qué ponerte, un vestido es siempre una opción desengañada y elegante, pero no siempre es fácil dar con una propuesta que acabe de convencernos o que se corresponda con la idea previa que teníamos en nuestra cabeza.

El vestido de punto con detalles de lentejuelas de la nueva colección de Mango

Esta propuesta de Mango no solo ha llamado nuestra atención por su diseño atrevido y con un gran colorido, sino que además se corresponde con una de las más grandes tendencias de esta primavera: las prendas de punto. Una opción que ha conseguido una gran popularidad en temporadas de entretiempo y que parece que ha llegado para quedarse.

Una prenda confeccionada en tejido de punto con un diseño entallado de lo más favorecedor, este vestido ha conseguido llamar nuestra atención y no solo por su llamativo tono naranja, sino que además consigue entallar tu cintura y realzar tu figura con un estilo de lo más favorecedor.

Un vestido de corte midi con un cuello escotado de tirantes finos y cruzados en la zona de la espalda, un detalle que hace ver la parte trasera de la prenda aún más favorecedora. Es de espalda abierta sin cierre y cuenta con una ligera abertura lateral en la zona del bajo. Tiene detalles de lentejuelas a lo largo de su diseño que le dan un toque más atrevido a la prenda.

Es el vestido ideal para combinar con una blazer y unas sandalias de tacón a juego para estar lista de cara a cualquier evento. Una propuesta de la nueva colección de Mango que ha conseguido llamar la atención de invitadas, ¡y no es para menos! Podrás encontrarlo en tiendas físicas de Mango o en su página web a un precio de 45,99 euros.