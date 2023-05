Estos son los esmaltes de uñas del momento para preparar el verano

La llegada del verano y el buen tiempo motiva a sacar a relucir nuestras manos y, por eso, no son pocas las que acuden al salón de belleza para hacer una puesta a punto de las uñas. No obstante, como veremos a continuación, hoy en día no necesitamos salir para tener unas uñas de calidad.

Y es que los esmaltes de uñas de hoy en día ofrecen la opción de conseguir una manicura en gel o semipermanente que nada tiene que envidiar a las manicuras de salón, debido a la calidad del esmaltado y su duración.

Sin embargo, a pesar de que ninguna de las técnicas es perjudicial para el esmalte, es importante darles un respiro de vez en cuando. Y es que, aunque no hay esmalte tradicional que dure lo que dura uno semipermanente, muchas marcas han desarrollado pintaúñas profesionales de larga duración.

Esmalte de uñas Elite99

Elite99 cuenta con un kit imprescindible de base y top coat. Se trata de un esmalte semipermanente de una duración de entre 10 y 14 días.

El esmalte de Elite99 destaca por su tenacidad: mantiene las uñas impecables y flexibles, no se parten ni se escaman. Apto para uñas naturales, artificiales y acrílicas.

Es importante destacar que hay que secar el esmalte en gel bajo lámpara UV o LED, y utilizar alcohol para quitar la capa pegajosa después de secar con la lámpara.

A favor

Duración

Calidad y brillo

A mejorar

Puede tardar un poco más en secarse.

Encuéntralo en Amazon por 7,64 euros.

Esmalte Poderm

El esmalte de uñas de Poderm tiene una fórmula médica enriquecida con árbol de té, silicio y biotina, específicamente desarrollada para prevenir y tratar las uñas dañadas por el uso de esmaltes semipermanentes. El silicio actúa como un pegamento orgánico y natural; refuerza y protege la uña. El árbol de té protege la uña y la biotina la nutre.

Poderm desarrolla fórmulas innovadoras utilizando las propiedades terapéuticas de plantas cultivadas sin productos químicos y destiladas para obtener aceites esenciales y vegetales 100 % puros y naturales. La fabricación suiza de los productos incluye controles de calidad que cumplen las normas más estrictas.

Disponible en 16 colores intemporales, su pincel preciso se adapta perfectamente a la forma y la longitud de las uñas y permite una aplicación cubriente y uniforme, sin estrías, para ofrecer un resultado profesional.

A favor

Fácil de aplicar, para todas las edades

A mejorar

Cantidad por frasco

Lo tienes disponible en Amazon por 15,90 euros.

Esmalte de uñas Anicco

Los esmaltes de uñas de Anicco – 24 pintauñas de gel – incluyen una capa base, una capa superior brillante y una capa superior mate. Tendrás los colores populares y de moda, adecuadaos para todas las estaciones y para tu día a día.

Los esmaltes semipermanentes están hechos de nueve ingredientes sin toxinas y poco olor. Con buena tenacidad, el gel premium de Anicco brinda un acabado brillante, una apariencia suave y una cobertura impecable. Y puede durar más de tres semanas con una aplicación adecuada.

Se debe usar con lámpara UV o LED. Son apropiados para cualquier día festivo o evento especial, como cumpleaños, día festivo, aniversario, día de San Valentín, día de la madre, regalo de Navidad…

A favor

Diversidad de colores

A mejorar

Problemas para cerrar el frasco

Encuéntralo en Amazon por 21,82 euros.

Esmalte semipermanente de Aimeli

El esmalte de Aimeli ofrece hasta 21 días de alto brillo. Además, podrás quitártelo en cuestión de minutos, al ser un esmalte semipermanente. Requiere de un secado por rayos UV o de lámpara LED. Puede ser tuyo por sólo 6,59 euros.

A favor

Aspecto natural de las uñas

Duración

A mejorar