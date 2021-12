Este bolso de pelo de Primark es para ocasiones, pero por 10 euros vas a llevar colgado del hombro la última tendencia

Primark está ganando en ventas a todas las firmas ‘low cost’ por goleada. No es para menos, sus precios son totalmente irresistibles. Bajo mínimos. Casi podemos vestirnos completos por menos de 10 euros. Las colas para entrar a sus tiendas son larguísimas y no es para menos. Es como el primer día de rebajas. Además, Primark va a la conquista de todo. No se queda solo en prendas de vestir, sino que también podemos encontrar ropa interior, zapatos, bolsos, maquillaje, cosas para el hogar o las mascotas, y mucho más. La firma irlandesa lo tiene todo por muy poco.

Y en esta ocasión nos vamos a dirigir a su sección de complementos. Allí encontramos un sinfín de bolsos para todos los gustos. Diferentes colores, formas y estilos. Siempre al pie del cañón con la última tendencia. Seguro que te habrás dado cuenta que este año triunfa el borreguito. Nos da un punto de calor. Pero le está haciendo la competencia el peluche. Es un tejido extra suave que nos vuelve a todos locos.

El bolso que causa furor por su tejido peluche

Te presentamos un bolso para ocasiones especiales, pero que tal vez terminas llevándolo todos los días a la oficina. Es un bolso con un asa corta para llevar colgado del hombro. Tiene una forma de media luna y está recubierto por piel de peluche. Su tamaño es mediano, puedes meter algo más que lo justo, pero sin abusar. Se encuentra en color lila, la tendencia de esta temporada.

No podemos asegurarte si todavía está a la venta o se ha agotado, ya que Primark no vende a través de página web, solo en tienda física. Así que tendrás que ser tú misma quién vaya en su búsqueda. Ya se lo hemos visto a algunas influencers expertas en moda, así que es probable que queden más bien pocos. Y su precio lo hace aún más irresistible. Tan solo 10 euros. Una oportunidad que no puedes dejar escapar. Suma un bolso en tendencia a tu armario.