Entrena cómoda y segura con la esterilla que no resbala de Decathlon

Tras la aparición de la COVID-19 son muchos quienes han implantado el entrenamiento desde casa en su rutina diaria y en Decathlon cuentan con todos los accesorios necesarios para que puedas obtener los mejores resultados siguiendo una rutina y sin la necesidad de tener que ir al gimnasio.

Uno de los complementos que no puede faltar a la hora de entrenar en casa es una esterilla, sin embargo, no todas resultan lo suficientemente cómodas, ya que a la hora de hacer ejercicios de mayor fuerza o movimientos pueden deslizarse en el suelo, provocando caídas o no permitiéndote dar el 100% en tu rutina.

Para que eso no vuelva a ser un problema Decathlon tiene la esterilla perfecta que te permitirá entrenar más cómoda que nunca. Se trata de la esterilla antideslizante de 1Power, un accesorio que apuesta por la seguridad y el confort para ayudarte a conseguir los mejores resultados en tu entrenamiento y además cuenta con un 55% de descuento.

Esterilla para pilates antideslizante de 1Power en negro / Decathlon

Multiplica los beneficios de tu rutina con Decathlon

Para conseguir los mejores resultados entrenando desde casa es fundamental contar con la mejor equipación y esta esterilla no puede faltar entre tus accesorios deportivos. Está elaborada con una espuma de alta densidad NBR (caucho de nitrilo butadieno o caucho sintético), lo que hace que sea cómoda y fácil de usar.

La principal característica que la hace especial es que gracias a los materiales utilizados en su elaboración se reduce al máximo el deslizamiento, por lo que podrás entrenar sin que se mueva de su sitio y con la seguridad de no sufrir resbalones al hacer tus ejercicios.

Es una apuesta segura para realizar ejercicios de alta intensidad sobre cualquier superficie. Además, sus materiales favorecen que su limpieza y mantenimiento sea muy sencillo. Es ideal para entrenar al máximo todo el cuerpo y cuenta con un 55% de descuento, por lo que puede ser tuya por tan solo 13,50 euros.

Ideal para el gimnasio y las acampadas

Esta colchoneta es ideal para entrenar todo el cuerpo en casa, pero sus materiales y su diseño también lo convierten en un acierto para tus escapadas a la naturaleza. Está diseñada para actividades como yoga, fitness o pilates, sin embargo, su capacidad extra cómoda hace que también se convierta en uno de tus mejores aliados para ir de camping.

Tiene un grosor de 0,8 cm lo que favorece el máximo confort a la hora de entrenar o dormir sobre el suelo. De largo mide 183 cm y de ancho 65 cm. Su peso también favorece una fácil transportabilidad, tan solo pesa 0,5 kg.

